Szűrnek is a patikában Miskolcon

Előadásokkal, szűrőprogramokkal várták a Szent Rókus Gyógyszertárba szerdán az érdeklődőket.

Tizenöt évvel ezelőtt indult hazánkban az a kezdeményezés, melynek keretein belül évről -évre megrendezik számos magyar településen a patikanapot.

© Fotó: Kozma István

Az esemény kiváló apropót szolgáltat a gyógyszerészek, betegek, laikusok, orvosok közötti kötetlen eszmecserére, találkozóra. Minden évben kijelölik azt a betegségcsoportot, melynek megelőzésére, kezelési lehetőségeire fel akarják hívni a nyilvánosság figyelmét. Tavaly az allergiára, idén a felső légúti bajokra fókuszáltak. A megnyitó után, Csánky Eszter, tüdőgyógyász beszélt a légzőszervi betegségekről, miközben kint, az épület előtt felállított pavilonnál sorakoztak az ingyenes szűrésekre érkezők.

„Gyakran utólag értesülök”

– A hosszú várólisták miatt nem könnyű bejutni a szakrendelésekre, részben ezért szeretem az ilyen programokat, ahol megnézik a legfontosabb értékeket és jelzik, ha valami nem stimmel. ­Bosszantó, hogy gyakran csak utólag értesülök az olyan egészségügyi rendezvényekről, melyeken célszerű lenne részt vennem. Jó lenne, ha a szűrések szervezői nagyobb hangsúlyt fektetnének arra, hogy tudjon a lakosság a megmozdulásról – magyarázta a sorban álló Bodnár Lászlóné, aki azért jött, hogy megnézzék a koleszterin-, illetve vércukorszintjét és megmérjék a vérnyomását.

– Hipertóniában szenvedek, ezért igyekszem figyelni magamra, megelőzni a nagyobb bajt – tette hozzá Kádas Lajosné, aki ha már itt járt, egyúttal a gyógyszereit is kiváltotta.

A Szent Rókusban egyébként minden kedden térítésmentesen végzik ezeket a vizsgálatokat, melyekre előre be kell jelentkezni.

© Fotó: Kozma István

– Először 2012-ben vállaltuk el az alkalomhoz igazodó tematikus nap szervezését, akkoriban közel 150 résztvevőt vonzottunk, most is igen intenzív volt az érdeklődés-értékelte a helyzetet Argay Márton gyógyszertárvezető, aki azt is kiemelte, kollégáival kiegészítették az országos tematikát, nem csak a hörgők és a tüdő elváltozásaira hívták fel a figyelmet, hanem a kardiovaszkuláris problémákra is.

„A szakmaiság kifizetődő”

Ez utóbbi ugyanis a patikájuk profiljába vág, hiszen egész évben ingyenesen ellenőrzik pácienseik vérnyomását is. A Szakgyógyszerész azt is kiemelte, igyekeznek bizalomra épülő, élő kapcsolatot kiépíteni a hozzájuk betérőkkel, többször előfordult már, hogy a gyógyszerész észlelt bizonyos elváltozásokra utaló jeleket és még időben a megfelelő szakrendelésre tudta irányítani a beteget. A városban egyébként rengeteg a patika, ez nyereséges üzletág.

– Megéri gyógyszertárat üzemeltetni, de hosszú távon csak úgy lehet talpon maradni, ha magas színvonalon, a betegek érdekét szem előtt tartva végezzük a tevékenységünket, a szakmaiság ­hosszú távon kifizetődik – hangsúlyozta Argay Márton.

– Juhári Andrea –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA