Szüreti Nap Abaújszántón: fergeteges felvonulással kezdődik

A program fergeteges felvonulással kezdődik délután 2 órakor, ami most is minimum 17 elemből áll majd. A felvonulók közt lesznek néptáncosok, mint például a Hajnali Néptáncegyüttes és az Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola néptánccsoportja, gólyalábas komédia, a Holdfény Majorettcsoport, a Megyaszói Fúvószenekar, a helyi intézmények szüreti vigasságra beöltözött csapatai, az önkormányzat szekere, amin már menet közben is folyik a préselés, valamint hintók, omnibusz, kisvonat, autók, traktorok és lovasok.

A fesztiválhangulat a Dísztéren felállított nagyszínpadon folytatódik. Fellépnek a felvonulásban részt vevő csapatok, valamint az igazi mulatós zene képviseletében a Potyautasok, a Matyi és a Hegedűs, Mohácsi Brigi, valamint Sós Fecó és Hencsy. Az esti szüreti bálra a talpalávalót Sós Feri szolgáltatja.

A rendezvény ideje alatt folytatódik a préselés, a mustot természetesen meg is lehet kóstolni, ezenkívül népi mesterségek bemutatója, vidámpark, csillámtetoválás és jósnő is várja a vendégeket.

ÉM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA