Szüreti Fesztivál és író-olvasó találkozó Szikszón

Író-olvasó találkozó lesz 2018 október 18-án, kedden délután fél öttől a József Attila u. 1 szám alatt található városi könyvtárban, a Bölcs Bagolyban. A vendég az új generáció egyik ismert, vagány írója, Lakatos Levente lesz, aki őszinte hangvételű regényeivel lett népszerű a kamaszoktól kezdve a felnőttek és az idősebb olvasók körében is. A programra a belépés minden érdeklődő számára ingyenes.

Közeleg a Szüreti Fesztivál, melyet a hónap utolsó hétvégéjén szeptember 29-én szombaton tartanak Szikszón. A főtéren és az iskolaudvaron az egész napos programra mazsorettbemutatóval, Gólyalábas felvonulással is készülnek a szervezők. A helyi oktatási intézmények, a Városi- és a Bethánia Óvoda, a Móricz Zsigmond Általános- és a Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola műsorai mellett az Avas Néptáncegyüttes fellépését is láthatják az érdeklődők. A kísérőrendezvények keretein belül pedig különböző kézműves mesterségek, például a kosárfonás rejtelmeivel is megismerkedhetnek a résztvevők. Este az esemény sztárvendége, a Holdviola zenekar ad majd élő nagykoncertet és szüreti bállal zárul a mulatság, melyet este hét órától a szikszói Inkubátorházban rendeznek meg.

ÉM

