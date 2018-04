Szupersztárok, akik nem a kedvességükről híresek

Catherine Zeta-Jones



Zeta-Jones tudna mesélni arról, hogy miként kell szakszerűen elvenni a gyerekek kedvét a színészi hivatástól. Egyik nagy filmje forgatásán egy 8 éves statiszta kislány összeszedte a bátorságát, hogy megossza vele álmát, miszerint színésznő szeretne lenni és kérjen pár tanácsot ehhez. De gyorsan elég kínossá vált a helyzet, mikor a színésznő így reagált:

Felém fordult, végignézett rajtam, és odavetette: gondolom, elég csinoska leszel majd hozzá. Aztán egyszerűen hátat fordított, és beszélgetni kezdett másokkal. Abban a pillanatban a szituáció kínosból átfordult egy gyerek számára abba az értelmezhetetlen érzésbe, hogy akkor most csak a külső számít?“

Chevy Chase



Számtalan újság foglalkozott már azzal, hogy Chevy Chase nyíltan rasszista, és borzalmas vele dolgozni. Kollégái rengeteget panaszkodtak amiatt, hogy milyen bunkó módokon nyilvánul meg feléjük, és akkor még nem is beszéltünk a rajongókról. Rob Huebel – maga is színész és komikus – saját bőrén tapasztalta meg, hogy mivel jár, ha megzavarja kedvencét. Chase-szel egy színházban futott össze. Huebel üdvözölte Chase-t, akiért régóta rajongott… a jutalma egy pofon lett. És a veterán filmes még ezt is hozzátette „viccesen”:

Kölyök, nem látod, hogy épp mással beszélgetek?“

Christian Bale



A színész híres arról, hogy utálnak vele együtt dolgozni a kollégái, mert képtelenség elviselni a stílusát. Ám a rajongókkal még ennél is messzebb megy. Volt publicistája szemtanúja volt annak, mikor a színész addig „oktatta ki” szívtelen és durva módon az őt megzavaró kislányokat, amíg el nem kezdtek sírni, és a szüleik arrébb nem vitték őket. Egy másik rajongóját pedig egyszerűen „kikerülendőnek” nevezte, és javasolta neki, hogy szúrjon csavarhúzót a szemébe, mert az agyba érve az megakadályozza a sikoltozást, aztán majd mondja el, hogy ment.

Cuba Gooding Jr.



Ha egy híresség nem szeret a rajongóival fotózkodni, az egy dolog. De az, hogy agresszívvé válik, ha erre esetleg megkérik, már egészen más tészta. Persze az alkohol se jó barát ilyen helyzetekben. Cuba Gooding Jr.-t egyik női rajongója egy New Orleans-i bárban kérte fel közös fotóra. Cuba előbb káromkodott, majd üvöltve küldte el melegebb éghajlatra. Mivel a csapos hölgy nem szeretett volna cirkuszt a helyen, ezért megkérte a színészt, hogy távozzon. Válaszul Cuba nekilökte a falnak, és még akkor is inzultálta, mikor sikeresen kitették a szűrét az utcára. A rendőröknek persze azt mondta, hogy félreértés történt. Nem hittek neki.

Justin Bieber



Justin Bieber is sikeresen lerombolta angyali imidzsét sokszor megkérdőjelezhető viselkedésével. Egyik autogramkérőjének azt mondta, hogy ő a legrosszabb, akivel eddig találkozott. Máskor a koncertjeit használja fel arra, hogy üvöltözhessen a főleg tinilányokból álló rajongóival. Sőt, Torontóban még azzal is megvádolták, hogy szó szerint ráköpött egy csapatra, akik az ablaka alatt várakoztak, hogy megpillanthassák. A zenész ezt később tagadta. Szerinte ő csupán kiköpött az ablakon, de ott semmiféle rajongók nem álltak.

Rihanna



Az énekesnő egy 16 éves rajongóját tette oly módon nevetségessé az interneten, hogy az már cyberzaklatásnak is elmenne. Alexis Carter maga tervezte és készítette el a szalagavató-ruháját, amit az énekesnő egyik denevérujjú kezeslábasa ihletett. Büszkén fel is töltötte a képet, ám Riri fogta azt, a sajátja mellé másolta, és megosztotta közösségi oldalán egy gúnyolódó komment kíséretében. A továbbosztások persze elindultak, így a lányból nyilvánosan „Szalagavató Denevér” lett. Sőt, ezután Rihanna kiválogatta a kedvenceit az emberek szerinte „legviccesebb” reakcióiból, és újból közzétette őket.

Morrissey



A „The Smiths” nevű együttes legendás angol énekes-szövegírója hírhedt arról, hogy igen tüskés a természete, de amit az egyik rajongójával szemben tett, arra igazán nem is lehet magyarázatot találni. A skót Robert Mackie régi tisztelője volt a zenésznek, ezért levelet írt neki. Íme a sztár válasza:

Kedves Személy, Jó tudni, hogy található lélek odakint, még ha Glasgow-ban is.

Az, hogy maga skót, nem zavarja? Manchester egy nagyon kedves hely, ha az ember ágyhoz kötött süketnéma.

Boldogtalan vagyok, remélem, hogy maga is az! Szegénységben,

Steve“

Képtelenség felfogni, hogy ezzel a levéllel végül is mit akart közölni az énekes azon kívül, hogy nem rajong a skótokért és épp depressziós…

