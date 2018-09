Szupergyors tűzoltók Miskolcon

A hétvégén tartották Budapesten a tűzoltók országos lépcsőfutó bajnokságát.

Felszereléssel, nekifutásból

Huszonhárom emelet magasra kellett felrohanniuk a tizennyolcadik alkalommal megrendezett Országos Lépcsőfutó Bajnokság résztvevőinek. A hagyományos versenyt a Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömbjében rendezték meg szombaton.

Az ország minden tájáról érkeztek a tűzoltók, az egyébként orvostanhallgatóktól hemzsegő aulában bemelegítve várták a reggel nyolc órás rajtot.

A száznegyvenhárom nevező nemek és korcsoportok szerinti osztásban, egyéniben és párban vágott neki a több száz lépcsőnek, húsz kilónál is nehezebb felszereléssel. A párosok tagjainak együtt kellett maradniuk, egy lépcsőfordulónyinál nagyobb távolságra nem távolodhattak el egymástól. A legidősebb induló egy 58 éves tűzoltó volt, ő is, mint mindenki más, probléma nélkül elérte a legfelső emeletet.

Több korcsoportban is borsodi tűzoltók győztek: a 18-29 évesek között Fábián Norbert (ózdi hivatásos tűzoltóság, 02:55 perc), a 30-34 évesek versenyében Benőcs Zoltán (FER tűzoltóság, Tiszaújváros, 02:58 perc), a 35-39 évesek között pedig Pauska Krisztián (FER tűzoltóság, Tiszaújváros, 02:33 perc) diadalmaskodott.

ÉM

