Szünet után „feltört” Hali, és megtört a DVTK idegenbeli rossz szériája

A korábbi 37, a szombathelyiek pályaválasztása mellett lejátszott találkozó közül mindössze hármat tudott megnyerni szombatig a diósgyőri együttes: 1967-ben, az 1978/1979-es évadban, valamint az 1997/1998-as bajnokságban. Azóta 11 összecsapás ment le úgy a Dunántúlon, hogy a piros-fehérek nem érezték a győzelem ízét – így aztán mi másra, mint ennek megtörésére készült a Bódog-társaság. A nyáron Vácról érkezett középpályást, Tóth Barnabást először jelölte a kezdő tizenegybe a DVTK szakmai munkájának irányítója (Nono Villar helyén), aki korábban két percre, csereként már bevetette a 23 éves futballistát, méghozzá a Vasas ellen. Bár a meccset felvezető sajtótájékoztatón nem említette Bódog Tamás, hogy bárki is hiányzik, hiányozhat a keretből, némileg meglepetésként hatott, hogy Makrai nem volt a szombathelyiek ellen nevezettek között, csupán az NB III-as csapattal játszott felkészülési mérkőzést az FC Tiszaújváros ellen. A legutóbbi meccsen a fiatal támadó hozzáállásával, teljesítményével nem volt teljesen megelégedve a DVTK trénere, ami összefügghetett a mostani mellőzésével. Ugyanakkor a szakvezető az ezzel kapcsolatos felvetésre úgy fogalmazott, hogy a pillanatnyi forma dönt, nincs a kihagyásában semmi meglepő, harc van a játékosok között, és ezt a csatát minden nap meg kell vívni…

Gyengécske első

A bajnok címvédő (Budapest Honvéd), illetve a tavalyi bronzérmes (Vasas) után az előző pontvadászat 6. helyezettje ellen vonultak ki Liptákék, akik a Bódog-érában elszenvedett két vereségük közül az egyiket éppen a „Hali” ellen gyűjtötték be, még április közepén. A vasiak ideiglenes otthonában, Sopronban sem maradt biztatás nélkül a vendéggárda, hiszen körülbelül százötven szurkoló támogatta Eperjesiéket. A Haladás volt a kezdeményezőbb a meccs elején, ők voltak többet a vendégek tizenhatosának előterében, mint a Diósgyőr a másik oldalon, bár komolyabb helyzetet a zöld-fehérek sem tudtak felmutatni. A labdabirtoklás százalékban ekkor 64-36 volt a házigazdák javára, sok volt az apró és a picivel nagyobb szabálytalanság, amikor még csak alig tizennyolc perce voltak gyepen a felek. Inkább a taktika volt előtérben, nem voltak óriási futások, sprintek ebben a szakaszban és igazán komoly esemény, de a labda megszerzéséért nagy csata zajlott. A dicséret a védekezésért járt mindkét együttesnek, érdekes párharc volt a Bosnjak-Vela „ütközet” az egyik szélen. Jó húsz perc után némileg lüktetőbb, élettel telibb lett a találkozó, a 28. percben Tóth B. fejelt Király kapuja mellé egy szöglet után, majd Óvári élesen adott középre, de hazaiak kapusa a helyén volt. A 33. és a 36. percben Haladás-akciók folytak a pályán, lövésekkel, de a kaput továbbra sem tudták eltalálni a vasiak. A 40. percben Busai próbálkozását követően csak másodszorra fogta a játékszert Király, volt tehát némi esemény, és ezenkívül sárga lapok, de a két óvatos, keveset kockáztató gárda gólt nem tudott felmutatni az első felvonásban.

Egy kiváló fejes

A második játékrészre kettőt frissített Bódog Tamás, Tóth B. és a sokat nem mozgó, mezőnyben eltűnő Ioannidis helyett Nono Villar, valamint Ugrai érkezett a pályára. Előbbi szervezőkészsége hiányzott az első félidőben, utóbbi pedig elég gyors futballista, tehát a sebesség növekedését is remélte ezen lépéstől a DVTK szakmai igazgatója. Egy Busai-perdítésben volt lehetőség szögletvariáció után, a diósgyőriek zavarni igyekeztek, akkor is, ha hazafelé tartott a labda Király irányába. Az 55. perc táján visszazárt a Haladás, szűk területre kényszerítve a vendégeket, amiben jobban benne volt a hibázás lehetősége. Aztán egy pontrúgás és egy kiváló fejes meghozta a vezetést a borsodiaknak, és érezhető volt, hogy ezen a napon a Haladás nem biztos, hogy tud újítani. Kényszerhelyzetbe került a pályaválasztó, és innentől kezdve már nem taktikázhatott, rohannia kellett (volna) a pontért, pontokért. Nono Villar már bemutatott egy-két cselt, míg a 69. percben Williams nagy ziccert hibázott, fél méterrel lőtt a jobb alsó sarok mellé – amivel eltékozolta csapata egyenlítési esélyét.

A 73. percben Szarka lőtt, gurított a fekvő Királyba, eldőlhetett volna a mérkőzés ennél a lehetőségnél. Ami nem jött ekkor, jött később, egy újabb Ugrai-előkészítésnél: Óvári jókor volt jó helyen, és megszerezte első NB I-es gólját. Abszolút magabiztosan focizott a DVTK a hátralévő időben, egy ötlettelen, kapura veszélytelen Haladás ellen. A poén Busainak jutott, akinek a löketét elnézte Király, s ezzel 0-3-ra váltott az eredményjelző.

A Diósgyőr jó második félidei teljesítményének, helyzetkihasználásnak – két középpályás és egy védő találatának – köszönhetően zsinórban hatodik idegenbeli meccsét hozta le veretlenül. Három forduló után 7 pont áll a Diósgyőri VTK neve mellett és listavezetőként utazik Balmazújvárosba, amire csak annyit lehet mondani: szép!

Jegyzőkönyv

Swietelsky Haladás – Diósgyőri VTK

0-3 (0-0)

Sopron, 1544 néző. V.: Farkas Á. (Berettyán, Horváth R.).

Swietelsky Haladás: Király (4) – Polgár (4), S. Wils (4), Jagodics (4), Bosnjak (4) – Kiss B. (4), Simon Á. (4), Tóth M. (4), Rácz (4) – Williams (4), Medgyes (4). Vezetőedző: Mészöly Géza.

Diósgyőri VTK: Rados (0) – Eperjesi (5), Lipták (6), Karan (6), Tamás M. (6) – Vela (5), Tóth B. (5), Busai (6), Óvári (6) – Szarka (5), Ioannidis (5). Szakmai igazgató: Bódog Tamás.

Csere: Tóth B. helyett Nono Villar (6) a 46., Ioannidis helyett Ugrai (7) a 46., Rácz helyett Halmosi (4) a 62., Medgyes helyett Grumic (4) a 62., Tóth M. helyett Petró (-) a 78., Óvári helyett Ternován (-) a 86. percben.

Sárga lap: Tóth B. a 29., Szarka a 38., Bosnjak a 44., Busai a 45., Grumic a 67., Ugrai a 80. percben.

Gólszerző: Tamás M. (0-1) a 61., Óvári (0-2) a 76., Busai (0-3) a 88. percben.

Mészöly Géza: – Az eredménnyel és a játékkal sem vagyok elégedett. Törekedtünk arra, ami a Debrecen ellen működött, de a támadások befejezése és a ritmus hiányzott, a helyzetek kidolgozása, különösen az első félidőben. Rosszul jöttünk ki a fordulópontokból is, hiszen a szöglet előtt szerettünk volna cserélni, két magas, jól fejelőt behozni. Aztán 0-1-nél nagy helyzetbe került Williams, de nem tudta eltalálni a kaput. Nem sikerült ez a meccs, van ilyen, de az biztos, hogy ettől sokkal többet kell mutatni a továbbiakban.

Bódog Tamás: – A meccs elejét, aki tudta nézni, az előtt le a kalappal, mondjuk úgy, hogy dolgoztunk egymáson. A második félidő azonban a miénk volt, uraltuk a meccset és megvoltak azok a beindulások is, amiket terveztünk. Lőttük három gólt, bárcsak mindig így menne idegenben… A cserék azért mentek be, hogy lendítsenek a játékon, ez most sikerült. A csapattal mindig elégedett vagyok, csak néha vannak hibák, azokra próbálunk rávilágítani, de ma mindent megtett a csapat és nagyszerű győzelmet aratott.

A gólok története

61. perc: Eperjesi nagy bedobása után szöglethez jutott a DVTK. Ugrai adott be a jobb oldalról, Tamás M. érkezett középen, és védőjétől magasabbra emelkedve, 5 méterről a kapuba fejelt, 0-1.



76. perc: Ugrai ment le a bal szélen, bejátszott Óvárinak, aki 7 méterről a lábak között a kapuba gurított, 0-2.



88. perc: Busai lőtt 21 méterről, a labda megpattant Király előtt, aki mellé is nyúlt, így a játékszer a jobb alsó sarokban landolt, 0-3.



