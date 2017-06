Szülinapos szenegálit szerződtettek

Ma Budapesten, a július közepén kezdődő bajnokságra készülő Mezőkövesd Zsóry FC NB I-es labdarúgócsapata az új évad első edzőmeccsét játssza. A sárga-kékek az Újpest edzőközpontjában 11.00-tól a tavaly még élvonalbeli, onnan az NB II-be kiesett Gyirmót FC Győr ellen lépnek pályára.

A kövesdi gárda ezen a héten bentlakásos összetartáson vett részt, a keret tagjai együtt keltek, feküdtek, és csinálták végig a napi programokat.

– Mindennap két edzésen vettek részt a labdarúgók, és ezeken elsősorban a fizikai felkészítésen volt a hangsúly – válaszolta érdeklődésünkre Radványi Miklós, a Mezőkövesd Zsóry FC labdarúgócsapatának vezetőedzője, aki arra a kérdésre, hogy a labda is előkerült-e, így folytatta: – Annak ellenére, hogy kondicionális blokkok voltak, természetesen igen, hiszen labdával is sok olyan munkát el lehet végezni, ami ebben az időszakban szükséges.

Arra a felvetésre, hogy a heti terhelés után túl sokra aligha lehet majd számítani a játékosoktól az első edzőmeccsen, így reagált a szakvezető:

– Arra mindenképpen jó lesz ez a nap, hogy megtörje a heti edzésmunka monotonitását, amit nem azért érezhettek a játékosok kicsit egyhangúnak, mert mindig ugyanazok a gyakorlatok követték volna egymást, hanem azért, mert kevés volt a játék, a meccs­szituációk gyakorlása. Éppen ezért, mivel van két csapatra való játékos, elég lesz mindenkinek egy félidő, ami nekem arra lesz jó, hogy 45 percig lássak mindenkit játékban.

Azt is megkérdeztük Radványi Miklóstól, hogy a formálódó keretükbe milyen posztokra, és összesen hány játékos érkezése várható még.

– Mint a legtöbb edző, én is azt vallom, hogy az a jó, ha minden posztra megvan az egészséges konkurencia a csapatba kerülésre, és ehhez még szükség lenne 3-4 labdarúgóra, különböző posztokra, de hogy melyikre, azt ne kérdezze. A keret napról napra alakul, az előző évad végén sok játékosnak járt le a szerződése, és vannak, akik közülük a jelek szerint maradnak nálunk, de a sok távozó miatt lesznek még érkezők is – mondta a Mezőkövesd Zsóry FC vezetőedzője.

A keretről

Arról már korábban beszámoltunk, hogy a kövesdiek tavalyi keretének tagjai közül Dombó, Hudák, Szeles, Gohér, Farkas D., Sulek, Strestik, Veselinovic és Baracskai marad, hiszen élő szerződésük van, illetve hogy Balogh B., Dinjar, Bacelic-Grgic, Pauljevic, Kink, Orosz és Molnár G. nem lesz a 2017/18-as csapat tagja. Időközben az is kiderült, hogy a Debreceni VSC csapatától Kövesden kölcsönjátékos szerepelt labdarúgóra, Sós B.-re igényt tartanak a cívisvárosban, illetve az is napvilágot látott, hogy Diallo – akinek a hónap végén lejár a szerződése – a Puskás AFC-ben folytatja. És hogy mi van a többiekkel?

– Tujvel marad nálunk, mivel a szerződése szerint a bennmaradással automatikusan meghosszabbodott a kontraktusa – válaszolta megkeresésünkre Hagyacki József, a Mezőkövesd Zsóry FC-t működtetőt gazdasági társaság ügyvezetője.

– Kapustársa, Czuczi viszont távozik, vele felbontottuk azt a szerződést, ami a mostani évadra is érvényes lett volna. Váginak lejárt a kölcsönadási szerződése, és visszatért Paksra, ezen a héten már ő sem volt velünk. Ahogy Egerszegi sem, akinek lejár a szerződése, és másik csapatban folytatja pályafutását. Nem úgy Hegedűs D., akinek a következő szezonra is érvényes megállapodása van, és együtt dolgozott a kerettel. Fótyik és Tóth B. is nálunk edz, szerződésük ugyan lejáróban van, de az ő sorsuk még kérdéses.

Kölcsön, próba

Ahogy az előző évadban más csapatokban kölcsönben szerepelt kövesdi játékosoké is, akik közül Heffler N., Rácz, Fröhlich és Csirmaz visszatért, és a csapattal edzett, szemben Engellel, Rybanskyval és Vasas G.-vel.

Az viszont már nem kérdés, hogy a dél-borsodiak első edzésén megjelent, a DVTK utánpótlásából érkezett kapus, Konyecsik Ferenc nem lesz a kövesdiek első csapatának tagja. Az pedig csak később derül ki, hogy a próbajátékosok közül ki megy, és ki marad. Arról már hírt adtunk, hogy a szlovákiai Köböl Máté (STC Salgótarján) személyében a múlt héten is volt már teszt alatt egy labdarúgó, akihez további két honfitársa csatlakozott ugyanilyen címszó alatt.

Egyikük Rajmund Mikus, 21 éves középpályás, aki legutóbb a szlovák másod­osztályú AFC Nové Mesto nad Vahom gárdájában játszott. A másikuk Tomás Majtán, aki Olaszországból érkezett, ugyanis a 30 éves csatár – aki a zsolnaiakkal szlovák bajnoki címet is nyert, 2010-ben – az idei év elején a cseh 1.FK Pribram gárdájától az amatőr SS Racing Club Roma gárdájához szerződött. Vele kapcsolatban elsősorban arra kíváncsi Radványi Miklós, hogy milyen állapotban van.

– Berecz Csaba –

Új fiú Kövesden: Paul Keita

A Mezőkövesd Zsóry FC három évre leigazolta a 25. születésnapját éppen tegnap ünneplő Paul Keitát, a hétszeres szenegáli válogatott középpályást. A dakari születésű védekező középpályás előbb hazájában az AS Duoanes, majd 2010-ig a portugál Benfica utánpótlásában nevelkedett, aztán a görög bajnokság különböző csapataiban futballozott.

Az elmúlt hét esztendőben megfordult a PAS Giannina, az AEL Kalloni, az Atromitos Athén, valamint legutóbb rövid ideig az AOK Kerkyra csapataiban. A görög Szuperligában 115 mérkőzésen játszott, ez alatt két gólt szerzett. Egykor szerepelt szenegáli utánpótlás-válogatottban is: az U17-eseknél ötször, az U20-asoknál hétszer öltötte magára a címeres mezt.

Labdarúgás: a Mezőkövesd Zsóry FC keretéről

Érkezők: Brasen (szlovákiai, Dunaszerdahelyi AC), Pillar (szlovákiai, FK Senica), Novák (Vasas, legutóbb Gyirmót FC Győr kölcsönben), Paul Keita (szenegáli, AOK Kerkyra).

Maradnak: Dombó, Hudák, Szeles, Gohér, Farkas D., Sulek, Strestik, Veselinovic, Baracskai, Hegedűs D., Tujvel.

Kérdéses a sorsuk: Fótyik (lejár a szerződése), Tóth B. (lejár a szerződése), Heffler N. (Balmazújváros KGY, kölcsönből vissza), Rácz (ETO FC Győr, kölcsönből vissza), Fröhlich (Ceglédi VSE, kölcsönből vissza), Csirmaz (Szolnoki MÁV FC, kölcsönből vissza), Engel (Kazincbarcikai SC, kölcsönből vissza), Rybansky (Békéscsaba 1912 Előre, kölcsönből vissza), Vasas (Nyírbátori FC, kölcsönből vissza), Köböl (szlovákiai, STC Salgótarján, próbajátékon), Mikus (szlovákiai, AFC Nove Mesto nad Vahom, próbajátékon), Majtan (szlovákiai, Racing Roma, próbajátékon).

Távoznak, távozhatnak: Molnár G. (Puskás AFC), Bacelic-Grgic (Puskás AFC, kölcsönből vissza), Pauljevic (Puskás AFC, kölcsönből vissza), Sós B. (Debreceni VSC, kölcsönből vissza), Vági (Paksi FC, kölcsönből vissza), Diallo (Puskás AFC, lejárt a szerződése), Kink (lejár a szerződése), Orosz (lejár a szerződése), Egerszegi (lejár a szerződése), Balogh B. (szabadon igazolható), Dinjar (szabadon igazolható), Czuczi (szabadon igazolható).

