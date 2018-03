Sztárpárok, akik a válás után is jó barátságot ápolnak egymással

Ben Affleck és Jennifer Garner



A pár 2015-ben bejelentett válása után sok pletyka keringett világszerte az okokról, a családi életükről. Valószínűleg ezek mind túlzóak voltak, hisz Ben és Jennifer azóta is sűrűn tartják a kapcsolatot, már csak három közös gyermekük miatt is. Az ünnepeket közösen ülik meg, sőt nyaralni is együtt mennek, mint egy család. Emiatt sokszor felröppent a hír, hogy kibékültek. Ám ez nem igaz. Nyilatkozatuk szerint, önmagukat egyfajta „modern családként” látják, ami annak ellenére is funkcionál, hogy ők már nem alkotnak egy párt.

Ashlee Simpson és Pete Wentz



Nem kérdés, hogy a gyermekfelügyelet sarkalatos pont egy válásban, de Ashlee Simpson és Pete Wentz jelesre vizsgázott belőle. 2011-ben szakítottak, de sosem gondoltak küzdelemre fiuk, Bronx érdekében. Nem csak közösen csinálnak programokat, de kettesben is el szoktak menni kávézni és beszélgetni. Mindketten újra megállapodtak, és mind Ashlee-nek, mind Pete-nek született gyereke mostani párjuktól is, de ez nem akadályozza meg őket abban, hogy Bronx érdekét szem előtt tartva barátok maradjanak.

Bruce Willis és Demi Moore



Nagyon meglepte a világot, mikor a két sztár 13 év és 3 közös gyerek után szétment. annyira csendesen történt a dolog, hogy sokan reménykedtek benne, hogy csak ideiglenes lesz. Sajnos nem lett az, de Bruce és Demi nagyon jó kapcsolatot ápol egymással. Mindig is közös nevezőn voltak három lányukkal kapcsolatban, és mikor Demi hozzáment Ashton Kutcher színészhez, akkor Bruce az egész világot meglepte azzal, hogy teljesen nyugodtan és vidáman kísérte el lányait, volt feleségét és annak új férjét premierekre, különböző eseményekre. Sőt ő volt az az ember, aki Demi mellé állt, mikor tönkrement a Kutcherrel kötött házassága is. Bennfentesek szerint ő beszélte rá arra is, hogy vonuljon be egy elvonókúrára, és szedje rendbe az életét.

Courteney Cox és David Arquette



A Jóbarátok sorozat egykori sztárjának és férjének válását nem kísérték botrányok, se szalagcímek. Saját bevallásuk szerint is nagyon békésen búcsúztak el a kapcsolatuktól. Nem meglepő, hogy máig szoros kapcsolatot ápolnak, részben egyetlen gyerekük miatt, akire igen sokáig vártak, és végül lombikbeavatkozás segítségével fogant meg. Mindig tisztelettel beszélnek egymásról, David úgy jellemzi volt feleségét, mint az egyik „legbecsesebb és legközelibb barátját”, Courteney pedig igen bölcs nyilatkozatot tett:

Ha igazán szeretsz valakit, akkor azt szeretnéd, hogy boldog legyen, még akkor is, ha nem veled.“

Hilary Duff és Mike Comrie



Sok híresség nyilvánosan a legjobbat kívánja a másiknak válás után, még ha nem is gondolják komolyan. Ám Hilary Duff és Mike Comrie nem tartozik közéjük. Az énekesnő és az NFL-játékos 2014-ben váltak el hivatalosan, de fel sem merült bennük, hogy ne maradjanak baráti viszonyban. Luca nevű fiukat közös programokra viszik, az ünnepeket is együtt szokták tölteni vele. Hilary azt nyilatkozta, hogy nincs olyan ember, akivel szívesebben osztozna a gyermekfelügyeleten, mint a volt férje. Mike pedig úgy írta le magukat, hogy nagyon jó barátok, és törődnek egymással. Ennek a kapcsolatnak a titkát mindketten a kommunikációban látják.

Jennifer Lopez és Marc Anthony



Jennifer Lopez szerelmi élete nem alakult olyan jól, mint a karrierje. Háromszor volt házas, az utolsó férje Marc Anthony volt. Az énekesnő önéletrajzi könyvében leírta, hogy mennyire megviselte harmadik házasságának felbomlása, de hangsúlyozta, hogy az ikreik érdekei mindkettejüknél az első helyen álltak. Így nem volt kérdés, hogy mindketten próbáltak jó kapcsolatban maradni a másikkal. Ezen kívül a zene is összekötötte őket, ahogy telt az idő, többször is színpadra álltak együtt. Mára már sikerült továbblépniük, gyerekeiket megosztva nevelik, és a barátságukat is megőrizték.

Miranda Kerr és Orlando Bloom



A színész és a modell házassága 2013-ban ért véget. Annak ellenére, hogy Miranda azóta újra férjhez ment, és Orlando is kapcsolatban él, sokszor látják őket együtt közös gyermekükkel, Flynn-nel New Yorkban. Beszélgetnek, sétálnak, állatkertbe mennek, sőt, puszival köszöntik egymást. Mikor az újságírók erről a jó kapcsolatról érdeklődtek, a színész ennyit mondott:

Nem barátok vagyunk, hanem család.“

Reese Witherspoon és Ryan Phillippe



Reese és Ryan kapcsolata állítólag az utóbbi hűtlenkedése miatt ment tönkre, ám mindig arra törekedtek, hogy barátságosak maradjanak egymással. Ennek fő oka két gyerekük, Ava és Deacon, akiknek meg akarják mutatni, hogy két ember akkor is lehet jó kapcsolatban, ha már nem házasok. Közösen tartják a születésnapi bulikat, sportmeccsekre járnak. Az eltelt időszakban mindketten új párra találtak és gyerekeik is születtek, így most már igen népes családot alkotnak.

Forrás: TheTalco

Hírességek, akik az örökbefogadás mellett döntöttek A celebek világában is sarkalatos pont a családalapítás. Nem ritka, hogy a hírességek örökbe fogadnak gyerekeket és ennek ugyanolyan okai vannak, mint az átlagembereknél: reprodukciós problémák, magánéleti gondok vagy egyszerűn elszáll az idő. Madonna és Angelina Jolie, mint örökbefogadó szülők igen... Tovább a cikkhez

10 híresség, akiknek sikerült kilábalni a teljes csődből A hírnév és a tehetség nem életre szóló garancia a gondtalan életre. Sem pénzügyileg, sem emberileg. Bármelyik sztár csődbe mehet, meggondolatlan befektetések vagy akár a túlzott költekezés miatt. Onnan már csak egy lépés a teljes válság. Vannak azonban olyan kivételek, akiknek sikerült kimászniuk a... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA