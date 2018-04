Sztárok, akik igazán értékelik a rajongóikat

Beyoncé



Az énekesnő maga is azt vallja, hogy az alázat szép tulajdonság, és folyton biztosítja a rajongóit arról, hogy mennyire tiszteli őket. Együtt szerepel bárkivel FaceTime-ban, nem egyszer csatlakozott már karaoke-bulikhoz random, bemutatja YouTube-videóikat a turnéján, és rendszeres eleme fellépéseinek, hogy egy-két szerencsést a színpadra hív. Dalainak nagy része is a rajongóiról szól, mindennapi problémákról, ennél nincs nagyobb főhajtás.

Daniel Radcliffe



Valószínűleg Harry Potter neve örökre összeforrt a fiatal tehetségével, és ezt nem bánja, hisz mindent ennek a karakternek köszönhet. Mikor szembesítették vele, hogy kedvesnek tartják a rajongói, akkor megdöbbent, mert ő úgy gondolja, hogy az a minimum, hogy megáll egy-egy fotó kedvéért, vagy akár sutyiban szervez magáninterjúkat filmjeinek fogatási helyszíneire, amire valljuk be, elég kevés ember juthat be. Nem csak tisztelettudó, de szerény is! Ez igen!

Ed Sheeran



A háromszoros Grammy-díjas angol énekest tartják most a legkedvesebb hírességnek. Nem csupán bármikor megáll egy fotóra vagy két kedves szóra a rajongóinak, de még a kórházban is meglátogatja őket. Segédkezett már eljegyzésnél, és személyre szabott üzenetekkel lepi meg őket. A sort még lehetne folytatni, de teljesen bizonyos, hogy aki ennyi szép, lírikus számot ír, annak a szíve vajból van!

Eminem



A rapper elég ismert jótékonykodásairól s bár manapság kissé visszavonult a nyilvánosságtól de bebizonyította, hogy a rajongóival tényleg törődik. Legutóbb egyik fiatal, végstádiumban lévő rákos rajongójának szerzett meglepetést. A fiú szülei a Twitteren próbálták elérni a sztárt, és megkérni, hogy látogassa meg a fiúkat, akinek ő a példaképe. Eminem egy egész napot töltött a családdal, és ami még szebb a történetben, hogy ezt nem verte nagy dobra. Sőt, semmilyen információt nem volt hajlandó adni a látogatás részleteiről.

Gina Rodriguez



Gina teljesen levette a lábáról a közvéleményt, mikor olyan gesztust tett, amit talán eddig még egy sztár sem. Egyik rajongójának nagyon tetszett az a ruha, amiben a színésznő a 2015-ös Golden Globe-díjátadó ünnepségen pompázott. A fiatal lány Twitteren osztotta meg, hogy bárcsak ilyen szép ruhát viselhetne a szalagavatóján. Mikor ez a dolog Gina fülébe jutott, akkor mit tett? Nem, nem írta meg neki, hogy hol kapható az estélyi. Teljes természetességgel elküldte a lánynak a ruhát, amit a díjátadón viselt. Ennél szebb szalagavatói ajándék talán nem is létezik.

Johnny Depp



A népszerű színész rendszeresen látogatja a gyermekkórházakat Jack Sparrownak öltözve (ez az egyik legismertebb szerepe A Karib-tenger kalózai című filmekben), hogy felvidítsa a kis betegeket. Egyébiránt valószínűleg ő a közösségi média felületein rajongói kérdéseket legtöbbször megválaszoló celeb, ami igencsak közvetlen kommunikációs forma. Disney Worldben pedig saját telefonfülkéje van, ahonnan a szerencsések közvetlenül elérhetik, persze, ha épp ideje engedi. És úgy tűnik, hogy bizony engedi.

Lady Gaga



Gaga külön névvel illeti rajongótáborát, és mindenki örül, aki a „kis szörnyecskék” csapat tagja. Nagyon aktívan kommunikál az emberekkel az interneten, és ő is sokszor vonja be a nézőket koncertjei alatt a showba. Sőt, még meg is eteti őket – átvitt értelemben. Mikor új albuma a boltokba került, nagyon sok ember próbált azonnal lecsapni rá, így hosszú órákig kellett sorban állniuk az üzlet előtt. Gaga összesen 1000 dollárért rendelt pizzát, hogy mindenki jóllakjon! Hiába, adni jó!

Zac Efron



Az ifjú szívtiprót is a követlen sztárok között tartják számon, akinél nem kell félni az elutasítástól, ha szeretnénk vele egy közös fényképet. Ám a legutóbbi Baywatch-film bemutatóján felülmúlta a gáláns sztár fogalmát. Épp az egyik rajongójával készített közös fotót, mikor a tömeg meglökte őket, a lány telefonja pedig leesett, és ripityára tört. Zac elnézést kért tőle, elkérte az elérhetőségét és vett neki egy új telefont! Igen gáláns!

