Szórakozva szüreteltek a kicsik és a nagyobbak Nyékládházán

Ötödik alkalommal rendeztek szüreti mulatságot a nyékládházi Dargay Attila Gyermek­varázs Óvodában. Az egész napos program középpontjában az őszhöz kötődő népi hagyományok voltak.

– Délelőtt a szülők a gyermekekkel együtt szemezgették a szőlőt, majd két apuka segítségével a kicsik előbb ledarálták, majd kipréselték a szőlőlevet, amit természetesen bárki meg is kóstolhatott – mondta el Gálné Vasvenszki Judit óvodavezető.

Az egész napos programok délután a „Napocska” csoport őszi verses, énekes körjátékával folytatódtak. A szülők zöldségbáb-faragó versennyel és sütivásárral, az óvodai dolgozók pedig népi játékokkal várták a kicsiket, de volt emellett arcfestés, zsákbamacska is. A szüreti rendezvényt az egerszalóki Tekergő népi együttes táncháza zárta.

Már az óvodában

Gálné Vasvenszki Judit az Északnak azt mondta, a Dargay Attila Balázs Béla-díjas magyar rajzfilmrendező és képregényrajzolóról elnevezett nyékládházi óvodában hosszú évek óta nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a gyermekekkel megismertessék a néphagyományokat.

– Úgy gondolom, hogy ez az ismeret hozzátartozik a magyar kultúrához, ezért nagyon fontos, hogy a gyermekek már az óvodában halljanak a néphagyományokról, megéljék azokat. Hasonlóan lényeges számunkra az is, hogy a szülőket is bevonjuk programjainkba, ezért nemcsak a szüreti mulatság, de a húsvéti program is hasonlóan jó hangulatú közösségi programként zajlik az intézményünkben – tette hozzá az óvodavezető.

ÉM-TÁ

