Szórakoztatóan is lehet a nyelveket tanulni

Mivel lehet a nyelvtanulásra inspirálni a digitális kor fiataljait? Még izgalmasabb a kérdés, ha a franciát vesszük alapul, ami nem számít a legfelkapottabb idegen nyelvnek. A közelmúltban jelent meg a Talents 1 című tankönyv, amit szerdán Miskolcon is bemutattak a szerzők. Lofti Évával és Pócsné Berkesi Zsuzsával beszélgettünk az új kiadványról.

Lapunk többször foglalkozott az idegennyelv-tanulás, illetve az oktatás kérdésével az elmúlt napokban. Visszatérő tényező volt mindkét esetben, hogy a diákokat nagyon fontos – és egyben nehéz – motiválni. Ebben segédkezhet például egy tankönyv, ami képes megragadni a figyelmet.

A most bemutatott kötet kapcsán annak próbáltunk utánajárni, hogy a tapasztalt franciatanárok hogyan képzelik ezt el. Az elsősorban középiskolásokat megcélzó – de igazából a nyelvtanulás szintjéhez igazítandó – tankönyvet Lotfi Éva és Pócsné Berkesi Zsuzsa társszerzők jegyzik.

A háromrészesre tervezett – most az elsőt mutatták be – sorozat véleményük szerint hiánypótló alkotás, amit nagyon vártak már a kollégák. A jelenleg használt tankönyvek elavultak – magyarázzák. Modern és érdekes anyagot akartak írni, ami a diákoknak, a tanárok és a mai kor igényeinek is megfelel.

Mitől lesz modern?

Kifejtették: koncepciójuk az volt, hogy a kötet egy történetet mesél el – a mai folytatásos sorozatokhoz hasonlították –, szereplőivel pedig könnyen azonosulhatnak a diákok (a fiatalok egy tehetségkutatón indulnak el). A tananyagot igyekeztek „észrevétlenül” beágyazni a történetbe, hogy a tanulás szórakoztató legyen.

Emellett hanganyag, kvízjátékokra mutató linkek, hotspotok és online könyv próbálja kiegészíteni az anyagot úgy, hogy az a diákok ingerküszöbét is elérje.

A Talents még nem szerepel a hivatalos tankönyvi jegyzékben.

