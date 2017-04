Szomszédvárak csatája Cigándon

Cigánd SE – Kisvárda Master Good (Cigánd, vasárnap, 16.30)

Szénay Péter, a cigándiak szakmai igazgatója: – Nem vagyunk egy egyszerű időszak után… A hét tavaszi fordulót követően még nem sikerült egyszer sem győzni, de a célunk továbbra is a bennmaradás az NB II-ben. Négy meccsünkön döntetlent játszottunk, háromszor veszítettünk, a legnagyobb gond a góllövéssel van. Eddig mindegyik mérkőzésre úgy álltunk ki, hogy meg akarjuk szerezni a három pontot, sokkal többet is támadtunk, mint az ősszel. Négy pontot úgy gyűjtöttünk be, hogy csak három gólt rúgtunk, ami nagyon kevés. Az utolsó, Puskás Akadémia elleni idegenbeli találkozón is a 65. percig kiegyensúlyozott volt az összecsapás, nekünk is voltak lehetőségeink. Most egy derbi következik és az ilyen mérkőzéseken bármilyen eredmény születhet, viszont a mostani csatának a Kisvárda a favoritja, hiszen nekik mások a céljaik. Ha összehasonlítjuk a téli erősítéseket, valamint a felkészülési körülményeket, akkor a különbség látszik, ugyanakkor remélem, hogy segítenek nekünk a szurkolók és jó játék után megszerezzük a három pontot. Varga Kevin sérült, még körülbelül három hétig nem tud segíteni, a többiek felkészültek és várják a meccset.

A várható kezdőcsapat: Sánta – Kasza, Raducu, Csicsvári, Szilágyi – Balogh, Katona, Oltean, Angyal – Nicorec, Popescu.

