Szomszéd zenepolihisztor a focipályán Tiszabábolnán

A harminchét éves élőadóművész-tanár persze nincs a fényben, hiszen „csak” a Tiszabábolna megyei II. osztályú együttesének csatára, de esetében nem is ezt, hanem a lelkesedését és a sportágszeretetét kell és lehet díjazni.

Futsallal kezdett

– Hajdanán, amikor általános iskolás voltam Ungváron, egyszer gyerekbajnokok lettünk, akkor kedveltem meg ezt a műfajt – emlékezett labdarúgó pályafutásának kezdetére. – Aztán felcserepedve a zenei pályára mentem, így a sportot és benne a focit a tanulmányaim, meg a gitározás mellett űztem. Most ugrok egy nagyot az időben: amikor Miskolcra jöttem dolgozni, a Fazekas Utcai Általános Iskolában lévő kollégáim meghívtak futsalozni. Volt kedvem hozzá, ezért hetente feltűntem az amatőr társaságban. Aztán egy szép napon a barátaim bedobták annak ötletét, hogy próbáljam ki magam a nagypályán is. Az ismerősökön keresztül a Tiszabábolna megyei III. osztályú gárdájának tagja lettem, pontosabban leigazoltak. Ez azt követően történt, hogy 2015-ben megkaptam a magyar állampolgárságot. Jól ment a csapatnak és talán nekem is, mert feljutottunk a megyei II. osztályba, ahol a Közép csoportba nyertünk besorolást. Az elmúlt szezonban rendezett mérkőzések nyolcvan százalékán játszottam, előfordult, hogy tavasszal öt találkozón három gólt szereztem. A 2018/19-es szezon eddig kiírt meccsei közül csak három adatott meg nekem, ezeken is csak negyedórákat, húsz perceket szerepeltem, miközben igyekszem magam utolérni. A mostani idényben még nem találtam a hálóba, egy kapufáig jutottam, de nem félek, tudom, hogy leszek jobb is.

Érzi az ízét

A művész-tanár úr – mert a legtöbben így hívják – kijelentette, hogy a támadó posztján érzi magát a legjobban és nagyon szereti, ha nála van a labda.

– Amolyan lassú elefánt vagyok a gyepen – mondta nevetve. – Imádom ezt a gyönyörű játékot, hobbiból focizom és a koromból eredően már nincsenek különösebb terveim. Hiszek a barátságban, a közösség erejében, az etikában, ennek következtében hiába hívtak például Mályiba és Szirmabesenyőbe, Tiszabábolnán maradtam, nem hiszem, hogy valaha is elmegyek máshová. A testsúlyom megfelelő, érzem a labdarúgás ízét, addig csinálom, ameddig bírom, vagy az egészségem engedi. Az erőnlétemet úgy tartom karban, hogy a futsalozást tekintem edzésnek, és a nyáron sok barátságos tornára is elmentem. Amikor tehetem, a televízióban követem a hazai és a nemzetközi kínálatot, a csapatok közül azokat szeretem, amelyek minőségi „munkát” nyújtanak.

Névjegykártya

A régiónkban közismert és nagy népszerűségnek örvendő Vihula Mihajlo párját ritkító képességekkel és képzettségekkel rendelkezik: zenepedagógus, nyelvi lektor, angol-orosz-ukrán tolmács, fordító, programszervező, gitár-előadóművész, karmester, zeneszerző, a Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény zenetanára. Ungváron már tizennyolc éves korában tanított. Az elmúlt tizenöt évben megszámlálhatatlan konferencián és fesztiválon vett részt, továbbá rengeteg koncertet adott. Megyénkben, különböző szintű és rangú rendezvényeken nagyon gyakran lép a közönség elé.

