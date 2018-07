Szombaton nagy csaták várhatók a vasárnapi döntős helyekért Tiszaújvárosban

A szombati napon az elit világkupa és a junior Európa-kupa résztvevői szállnak csatába azért, hogy beverekedjék magukat a vasárnapi 30-as döntőkbe, melyek idén is a 9 napos eseménysorozat csúcspontját jelentik.

Huszonhárom

Szombaton 12.30-kor rajtol az ETU Triatlon Junior Európa-kupa női első középdöntője, melyet a ráindításos rendszerből adódóan 12.45-kor követ a második selejtezőfutam. A hazai versenyzők közül 19-en próbálnak szerencsét az 500 méter úszásból, 12 km kerékpározásból és 3,2 km futásból álló erőpróbán. Az azonos távokon vetélkedő junior férfiak 13:02-kor kezdenek, majd 13:16-kor és 13:30-kor is indul egy-egy futam. Itt 23 magyar található a mezőnyben.

A 22. ITU Triatlon Világkupa női selejtezői 15:35-kor kezdődnek az első futammal, ahol magyar részről az olimpikon Kovács Zsófiáért és Fuchs Dóráért lehet szurkolni. A 15:57-kor rajtoló második futamban a szintén olimpikon Vanek Margit, valamint Sárszegi Noémi és Fuchs Renáta veszi fel a küzdelmet a külföldi vetélytársakkal. A 16:19-kor induló harmadik futamban Bragmayer Zsanett és Sebők Klaudia igyekszik kiharcolni a vasárnapi, 30 főt számláló döntőben való indulás jogát. Az elit férfiak első futama az olimpikon Tóth Tamással, valamint Király Istvánnal 16:46-kor indul. A tavalyi győztes Bicsák Bencét és a világkupán most debütáló tiszaújvárosi Lehmann Bencét is soraiban tudó második futam résztvevői 17:06-kor ugranak a Dísztó vizébe. A szintén riói ötkarikás játékokban résztvevő ifj. Faldum Gábor, valamint Dévay Márk és a még junior, felnőtt világkupán életében először most induló tiszaújvárosi Leh­mann Csongor, társaikkal együtt 17:26-kor indulnak. Az elit vk női és férfi résztvevőire 750 méter úszás, 20 km kerékpározás és 5 km futás vár.

A vasárnapi döntők sorát 13 órakor a junior nők kezdik meg, akiket 14 órakor a junior férfiak követnek. A női elit világkupa-finálé 15:45-kor veszi kezdetét, majd 17:10-kor jöhet a férfiak éremcsatája. A világkupa női és férfi 1-3. helyezettjeit 18:15-kor köszöntik a Hotel Phőnix mellett, míg az 1-20. helyezettek ünnepélyes eredményhirdetését este 8-kor tartják a Dísztér nagyszínpadán. Pénteken harmadszor húzhattak futócipőt a Nagyhét tömegsport eseményeinek résztvevői, akik 337 tagú mezőnyt alkottak.

Családtagok is

A hotel előtt a teljesítésért járó tombolaszelvény-gyűjtési lehetőségek folytatásaként ismét a futás kapott főszerepet. A 2 km-es közösségi rajthoz, valamennyi korosztályt képviselve, jó néhányan eljöttek a névadó Ipartechnológia Kft. és a Mol-csoport munkavállalói, családtagjai közül. A Nagyhét mai, Borsodi Est Napján, a Tiszaújvárosi Turista Triatlonra vállalkozó 2-4 tagú csapatok lesznek a legfürgébbek, ők 8 órától 10 óráig rajtolhatnak a Tisza-parti városrészből. A 10 km-es gyalogtúrából, 7 km evezésből és 25 km kerékpározásból álló teljesítménytúra szintideje 7 óra. A Sportcentrumban 9-kor kezdődik a lábtenisz verseny, 10-től szintén a Sportcentrumban streetball tornát rendeznek.

– SZIS –

