Szombaton majdnem Sályban volt Olaszliszka

„Szombaton este majdnem újra játszódott az olaszliszkai lincselés, csak éppen most Sályban…” – írta sályi olvasónk elektronikus levelében, amelyben – saját szavaival – részletesen be is számolt az általa tapasztaltakról.

Ütni, rúgni kezdték

Mint írja: „Egy ittas egyén elütött egy, az úton sétáló, roma származású embert. Ezen felháborodva a népes rokonság rátámadt a sofőrre, és az autóból kirángatva ütni, rúgni kezdték. Egy autóval segítségére siető illető személyre is rátámadtak, de neki volt annyi lélekjelenléte, hogy magára zárta a járművet és tolatni kezdett, de az autóban így is jelentős kárt tettek a garázdák…”

Olvasónk leveléből azt is megtudhattuk, hogy a bükkábrányi bánya mentői érkeztek a helyszínre, de a kedélyek nem nagyin csillapodtak, még a mentőkkel is ordibált a népes rokonság, hiába volt már addigra rendőri jelenlét is.

Olvasónk leírta azt is, hogy a gázoló a verés következtében koponya alapi törést szenvedett. Véleménye szerint „a rendőrség részéről semmilyen rendrakás nem történt, mivel csendben nézték végig a történet végét.”

Súlyosan sérült a gyalogos

A szerencsére azért talán mindennapinak nem nevezhető ügyről megkérdeztük Dobi Tamás századost, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensét, aki elmondta, hogy a közlekedési baleset miatt a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság közúti baleset gondatlan okozása vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást egy 69 éves sályi férfival szemben. Az immár gyanúsított férfi november 18-án 17 óra körül Sály belterületén elütött egy gyalogost, akit súlyos sérülésekkel vittek kórházba.

Csoportos garázdaság

„A baleset után kialakult incidens miatt, a hatóság csoportos garázdaság megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást, és ez ügyben már gyanúsítottként hallgatott ki a rendőrség egy 35 éves sályi férfit” – mondta el a rendőrségi sajtóreferens.

Megfogalmazása szerint: „A gyanúsított november 18-án 17 óra után társaival bántalmazott egy helyi férfit, aki korábban elütötte a gyanúsított ismerősét a településen. A bántalmazott sofőr, könnyű sérüléseket szenvedett, illetve a vele szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket mutatott…” Dobi Tamás azt is elmondta, hogy az olvasó által állítottakkal ellentétben a helyszínre rendelt és megfelelő számú rendőri egységek haladéktalanul megtették a szükséges intézkedéseket, illetve felléptek az indulatos csoport tagjaival szemben. A hatóság által indított büntetőeljárások folyamatban vannak.

– Szaniszló Bálint –

