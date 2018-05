Szombaton Kinder party Kistokajban

Kinder partyra készül Kistokaj, a gyerekeknek szóló rendezvényt szombaton tartják a településen. Ambrus Gyöngyi polgármester végig is vezetett minket a program különböző helyszínein, megnézhettük, hol lesznek a sportesemények, merre lesz a habparty, Julcsi bohóc és a barátai, hol simogathatók a baráthegyi vakvezető kutyák (miközben a gyerekek megtanulják, hogyan viselkedjenek sérült embertársaikkal) és milyen helyszínen üzemel majd a mackókórház.

– Nagy öröm, hogy a településen egyre több rendezvényt civilek szerveznek, így lesz ez most is – mondta a polgármester. A díszvendég Risztov Éva olimpiai bajnok lesz.

A május egyébként további programokat is hoz a településen. Készülnek már a falunapra is, de lesz amatőr nóta- és népdaléneklési verseny is (26-án), ezt már másodszor rendezik meg Kistokajban. Az idén is megszervezik – országos mintára – a legszebb konyhakertek programot, amire június 15-ig lehet jelentkezni. Ambrus Gyöngyi elmondta, ennek a programnak hatalmas sikere van a településen. Sokan kezdtek el hatására konyhakertet művelni (köztük sok fiatal), és kezdtek el virágosítani: az orvosi rendelő melletti parkoló csodálatos virágainak palántáit például a település lakói „dobták össze.”

ÉM-HM

