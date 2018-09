Szombaton egy kicsit bárki lehetett közutas Miskolcon

Mindezt megtudhatták azok, akik szombaton ellátogattak a Magyar Közút Nonprofit Zrt. B.-A.-Z. Megyei igazgatóságára, ahol nyílt napot rendeztek. A nap különlegessége volt, hogy az ország minden megyéjében megrendezték az eseményt. Tóbis Imre 5 éves kisfiával érkezett gépeket csodálni. A kisfiút már nem is látjuk, mert egy pillanat alatt felkapaszkodott az árokásó és -tisztító jármű vezetőfülkéjébe.

– A kisfiam nagyon szereti a gépeket, már mindegyiket megnéztük. Ez a kedvence, mert hatalmas és szép, modern. Igaz, mostanában azt mondogatja, hogy vonat­vezető szeretne lenni, de lehet, hogy ezután a nap után változtat az elhatározásán. Ebben a korban még ez természetes – teszi hozzá az édesapa. Csizmár Doriánnak igazán jó dolga van, hiszen édesapja itt dolgozik a közútnál. A kisfiú ki is használta az alkalmat, és kipróbálta az összes munka­gépet. Kiderül, neki az úgynevezett kombinált gép tetszett a legjobban, ami sok mindenre alkalmas. Lehet vele aszfaltot bontani, árkot ásni, de még sót rakodni is. Dorián végül elárulja, szeretne majd ő is édesapja nyomdokaiba lépni, és a közútnál dolgozni.

Kedvet csinálnak

– Tavaly az egyik mérnökségünkön nyílt napot rendeztek, és olyan nagy sikere volt, hogy úgy döntött a Magyar Közút vezetősége, minden megyében megszervezik az eseményt – mondta lapunknak Peiker Tamás, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. B.-A.-Z. megyei igazgatója. – Ma minden ­munkagépet megtekinthettek a vendégek, a hókotrótól a kaszálógépig. Munkatársaink megmutatják a kezelésüket. Emellett ugrálóvárral és arcfestéssel kedveskedtünk a gyerekeknek.

ÉM-HE

VISSZA A KEZDŐOLDALRA