Szombatig nyitva a könyvek tere Miskolcon

Szerdán vette kezdetét és szombatig tart a 89. Ünnepi Könyvhét és 17. Gyermekkönyvnapok Miskolcon. Változatos programokkal igyekszik felhívni a figyelmet a könyvek és az olvasás időtlen szépségére a szervező II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár.

Miskolcról indult

Az ünnepi könyvhét szorosan kötődik Miskolchoz, hiszen az ötlete itt fogalmazódott meg: 1927-ben Supka Géza író a városban vetette fel elképzelését, miszerint a magyar könyvnek kell, hogy legyen egy saját ünnepe. Történelmi helyszínként, az ország többi részéhez képest itt mindig egy nappal hamarabb veszi kezdetét az irományoknak szentelt, kiemelt időszak.

Középpontban a művek

A szervező miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár az könyvtérré átalakított Erzsébet téren, illetve a könyvtárakban számos programmal készül ma és szombaton is a látogatóknak. Elismert írók látogatnak Miskolcra, akik közönségtalálkozón dedikálnak, beszélgetnek műveikről. A téren felállított színpadon zenekarok, művészeti társulatok lépnek fel, de kreatív sátrak is várják a kicsiket és nagyokat kézműves foglalkozással – sok más egyéb program mellett. Ma délután például Harsányiné Kecskés Nikoletta krimiíró, vagy ahogy könyveit jegyzei, Greta May dedikálja legújabb művét. Az írónő Ózdon él férjével és kisfiával. Civilben az Ózdi Járásbíróságon dolgozik, de regényei témáját nem munkája révén szerzi.

Az Ünnepi Könyvhét miskolci programjai az Erzsébet téren

Június 8., péntek

Színpad:

10.00 A Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak bemutatója

11.30–12.30 Az Avastetői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak bemutatója

14.00 Brighteyed Folks

14.30 Nemcsak gyűjtjük, hanem olvassuk is a könyvet!

Kerekasztal-beszélgetés könyvről könyvért játékkal. Résztvevők: dr. Kiss János alpolgármester, B. Tóth Erika szerkesztő-riporter, Buday Barnabás evangélikus esperes, Gecse Attila református lelkipásztor, Sike Gábor, az Európa Rádió főszerkesztője, Zólyomi Péter politológus. A beszélgetést Kégl Ildikó újságíró, író vezeti

15.45 Az Egressy–Erkel Alapfokú Művészeti Iskola együttesei

16.45 Könyvheti totó napi sorsolása

17.00 Dallamos közérzetem – Dinnyés József daltulajdonos lemezbemutató koncertje – a Bartók Plusz Operafesztivál támogatásával

Irodalmi terasz, házigazda: Trux Béla

14.00 órától vendégeink:

Mason Murray

A Történelmiregény-írók Társaságának tagjai: Bányai D. Ilona, Bónizs Róbert, Ferenczik Adrienn, Izolde Johannsen

Dedikálók: 14.30 Mihalec Gábor (Házasság 2.0) 15.00 Gyarmati Béla (Anna napjai) 15.00 Gréta May (Ölelj és ölj) – a Géniusz Könyváruház vendége 15.30 Sári Edina (MANÓpauza) 15.30 Nagy Bendegúz (Bendegúz, a kerekesszékes világjáró) – a Bíbor Kiadó vendége 15.30 Bielek Elemér (Hello, itt Eli… HA9RE) – a Bíbor Kiadó vendége 15.30 Mörk Leonóra (A porcelánlány) 16.00 Kégl Ildikó (Életszag) – a Géniusz Könyváruház vendége 17.30 Magos Judit (Demény bölcsességei) – a Libri Könyváruház vendége



Ez is lesz a téren

10.00–17.00 Egyszer lesz Miskolcon kutyavásár! Kutyák és könyvek, kutyás játékok a téren

10.00–14.00 Vendégek a MÁSA kedvencei és tanácsadói

14.00–16.00 A Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány kiképzett segítőkutyái

14.00–16.00 A vakok és gyengén látók egyesületének érzékenyítő játékai

Kreatív sátrak (kézműveskedés kicsiknek és nagyoknak, könyvkészítés, a Miskolci Értékek Kódexének festése)

Lépj be egy Corvinába, és fotózd le magad Mátyásként, Beatrixként – vagy inkább udvari bolondként?

Könyvheti totó – könyvnyereményért

Egy jó válasz – játék dedikált bögréért!

Június 9., szombat

Színpad

10.00 Meseláda – Csodamalom Bábszínház

11.00 Nyomozás az erdőben – Kisötlet Gyermekszínpad

11.45 Könyvheti totó napi sorsolása

Ez is lesz a téren:

Királylányok és vitézek – arcfestés a Manó Manufaktúrával

A Miskolci Állatkert és Vadaspark állatsimogatója

NAK-NekTár – a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara játékos kóstolósátra

Kézműveskedés kicsiknek és nagyoknak, könyvkészítés

