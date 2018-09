Szombat este a MűHa-ban: Musical és Miskolc Gála

A 6. születésnapját ünneplő Musical és Miskolc Gála az idén is sok-sok szárnyait próbálgató pályakezdő művésznek ad bemutatkozási lehetőséget a ma este 7 órakor kezdődő műsorban a Művészetek Házában. Ők a Miskolcról elszármazott, de már befutott, országos karriert magukénak tudható művészekkel énekelhetnek majd egy színpadon. A műsor még titkos, a szereplőgárda is körvonalazódik, de azt már tudni, hogy két, Nyékládházán élő tehetség biztosan ott lesz az idei Musical és Miskolc színpadán: a 10 éves Kerekes Dorina Petra, valamint Handa Eszter, aki a Miskolci Szimfonikus Zenekar kommunikációs menedzsere.

A rutinos tízéves

Dorina fiatal kora ellenére rutinos énekesnek számít, hiszen már tavaly is meghívták a Musical és Miskolc színpadára. Az idén pedig ismét egyenes út vezetett a gáláig, mert tavasszal megnyerte a Hangok Varázsa Tehetségkutató Versenyt musical kategóriában a saját korosztályában. Ezt a válogatót tulajdonképpen a gálát is szervező Zenével az Ifjú Tehetségekért Alapítvány rendezi meg minden évben miskolci és Miskolc környéki fiatalok számára.

Hatalmas lehetőség

„Már hároméves koromban is mindig énekeltem, de igazából az iskolában figyelt fel rám az énektanárom, ­Berecki Zita. Felléptem különböző ünnepségeken, és versenyekre is jártam. Nagy élmény volt számomra a tavalyi Musical és Miskolc Gála is, ahol Pető Zsófi színésznővel énekeltem a Nyomorultakból a Kis­embert és az Anasztáziából a Vár a múlt című musicaleket. Zsófi nagyon kedves volt, rengeteget gyakoroltunk együtt, mindenben segített nekem. Amikor ott voltunk együtt a színpadon, úgy éreztem magam, mintha már én is híres színésznő lennék. Amikor fellépek, teljesen más embernek érzem magam, mint a hétköznapokban – sorolja élményeit lelkesen ­Dorina.

Handa Eszterről kevesen tudják, de színészi és zenei múltja is van. A Zrínyi Ilona Gimnázium drámatagozatára járt, 16 éves korától egy rock­zenekarban énekel, de alapítója a Miskolci Musical- és Dalszínháznak. Itt kezdődött a kapcsolata a musical műfajával. Érettségi után elkerült más városba főiskolára, majd dolgozni kezdett, így nem maradt ideje a dalszínházra, hiszen ott egész estés előadásokat állítottak össze, ami sok időt vesz igénybe.

ÉM-HE

