Szólt a klarinétjuk

A Nemzeti Filharmonikus Zenekar zenészei adtak koncertet pénteken a miskolci Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskolában. Két klarinétművész, Milan Rericha és Salamon György délután workshopot és mesterkurzust is tartott a Szimfónia Programban részt vevő gyerekeknek. A programot lebonyolító Sym­phonia Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóhelyettese, Solymosi Árpád lapunknak elmondta: a gyerekeket rendkívül inspirálják az ilyen események. Nagy élmény számukra, hogy külföldi művésszel is találkozhatnak, hisz ennek kapcsán megértik, miért fontos idegennyelveket tanulni. De sok hasznos tudást és fogást is elsajátíthatnak a mesterkurzuson. Milan Rericha, a csehországi RZ Woodwind Manufacturing klarinétgyár tulajdonosa a hangszerkészítés rejtelmeibe is beavatta a gyerekeket. Különböző hangszeralkatrészeket hozott magával, hogy az ifjú zenészek lássák, milyen elemekből áll össze a klarinétjuk.

Zene és szocializáció

Solymosi Árpád munkájukról szólva elmondta: a Szimfónia Program olyan zenei és szociális program, melynek keretén belül a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek szocializációját végzik a pedagógusok a zenetanulás és a zenekari munka eszközeivel. A művészeti iskola már több mint 1500 gyereket vont be a programba országszerte. A vasgyári Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskolában 230 gyermek tanul hangszeren. Nekik szólt a pénteki koncert, melyet a Nemzeti Filharmonikus Zenekar ajánlott fel az intézmény diákjainak. Délután a Symphonia Alapfokú Művészeti Iskola vasgyári tanulóin kívül az aszalói és az ónodi klarinétos diákok is rész vettek a mesterkurzuson. A zenészek ingyenesen ajánlották fel a művészeti iskolának, hogy foglalkoznak a tanítványokkal, támogatva ezzel a Szimfónia Programot.

ÉM-HE

