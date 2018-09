Szőlőritkaságok is találhatók Tarcalon

Tokaj-hegyalján, a szőlősökben található termések meghatározó fajtája a Furmint, de számottevő mennyiségű a Hárslevelű és a Sárga Muskotály is, amit korábban Muscat Lunel néven emlegettek.

Fentieken kívül még három jellemzőnek tekinthető szőlőt említ a szakirodalom; a Kabart (Tarcal10), ami a Bouvier és Hárslevelű szőlők hibridje, a Zétát és a Kövérszőlőt. Ki gondolná, de ezektől a fajtáktól sokkal több található a történelmi borvidéken, ha máshol nem, a Tokaji Kutatóintézet Nonprofit Kft. területein mindenképpen.

Bihari Zoltán ügyvezető a kutatóintézet tarcali székhelyén negyvenhét olyan fajtát mutatott be kedden az érdeklődő szőlészeknek és borászoknak, amelyek őshonosnak, évtizedek alatt végzett keresztezési munkáknak, klónozásoknak, kutatómunkáknak az eredményei. Az eseményen – amelyen részt vett Koncz Ferenc, a térség országgyűlési képviselője is – értékelték a tavalyi évjáratot, érdekességek hangzottak el a borvidék szőlészethez is köthető helytörténetéből, valamint a cég munkájáról.

