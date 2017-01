Szökött a meleg az erdőbényei iskolából

Az erdőbényei iskolában forróak a radiátorok. A folyosón és a termekben viszont kedd reggel sem lehetett 16 foknál melegebbet mérni. Egy aggódó édesanya kereste meg lapunkat azzal, a mostani nagy hidegben a gyerekek kabátban vannak a tanórákon és a szünetekben Erdőbényén.

Emelkedett

Az idei extrém hideg Erdőbényét sem kerülte el. Kedden a kora délelőtti órákban mínusz 14 fokot mutatott a településen a hőmérő. A polgármesteri hivatalban ez nem érződik, mindenütt kellemes meleg volt.

– Minden intézményünk hőszigetelését és a nyílászárók cseréjét is meg tudtuk már oldani – mondja Kántor Dezső, Erdőbénye polgármestere. – Az óvodában és a művelődési házban ugyanilyen meleg van, mint itt a hivatalban. Egyedül az iskola épületével nem tudunk mit kezdeni. A Klik évekkel ezelőtt átvette tőlünk a működtetést, de az épület fűtését mi végezzük. Faaprítékkal fűtünk, mint minden más intézményünkben, ezzel a korábbi éves 8–9 millió forintos fűtési számláinkat le tudtuk vinni 4 millió forintra. A Klikkel kötött szerződésünkben csak a faapríték árát számlázzuk ki, semmi mást. Hétfőn viszont már a gázt is be kellett vetünk. Mindkét kazán teljes kapacitással dolgozik, a radiátorok forróak, de a régi fakeretes ablakokon és ajtókon keresztül gyakorlatilag mintha az utcát fűtenénk, a korábban felrakott hőszigetelő csíkok semmit sem érnek. Az óévbúcsúztatón az iskolában kérdeztem is a tanároktól, nyitva hagytak-e egy ablakot, mert éreztem, ahogy a cúg húzza ki a meleget. Évek óta pályáztunk a nyílászárók cseréjére és a külső hőszigetelésre, de sosem jártunk sikerrel. Most már nem is pályázhatunk, mert nem mi üzemeltetjük az iskolát. Fűtünk, ahogy tudunk, de ezekben az extrém hidegekben az épület jelenlegi állapotában csak erre elég.

Megkérdeztük az iskolafenntartó képviselőjét, Szabó Árpádot, mit tudnak tenni ebben a helyzetben. Szabó Árpád elmondta, délutánra már javult a helyzet az erdőbényei iskolában, néhány fokkal emelkedett a hőmérséklet. Megtudtuk azt is, a faaprítékos kazánt leállították, a gázkazán teljesítményét megemelték, ezért szerda reggelre reményeik szerint valamennyi teremben biztosítani tudják a 21 fokos meleget.

ÉM-BG

