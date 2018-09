Szoknyában, kerékpárral a rák ellen

Nemrég jött létre az Érted és Veled Vagyunk Alapítvány, az alapítóval, Gyurkó Tamásné Benedek Csillával beszélgettünk. Csilla elmondta, már évek óta jótékonykodnak, beteg gyerekeknek segítenek, vagy éppen mélyszegénységben élőket támogatnak. Azt gondolták, hogyha mindezt alapítványi formában teszik, talán több cég is tud hozzájuk csatlakozni, és nagyobb segítséget tudnak nyújtani.

– Nemrég a méhnyakrák-szűrés fontosságára hívták fel rendezvényükkel a figyelmet – jegyezzük meg.

Egészségesen élt

– Sajnos, érzékenyítve vagyok, mert nálam 2005-ben diagnosztizáltak méhnyakrákot – mondja. Megtudjuk, ez azért is volt megdöbbentő számára, mert minden évben volt szűrővizsgálaton, a gyerekeim apja nőgyógyász.

– Ráadásul nem dohányoztam, sportoltam, egészséges ételeket fogyasztottam. Úgy éreztem, romokban hever az életem. Két kicsi gyerek, mi lesz velük, fel tudom-e nevelni őket? Abban az időben még nem voltak közösségi médiák, nem tudtam tanácsot kérni, megosztani a problémáimat sorstársakkal, magamra voltam utalva.

Csilla meséli, három műtétje volt. Először egy kisebb, majd egy év múlva el kellett távolítani a méhét, fél év múlva pedig a mellében is találtak csomót. Azt is eltávolították, akkor „döntött” úgy, hogy túl van a betegségen.

– Erős vagyok, meggyógyultam.

– Mi adott erőt?

– A gyerekek. Bár ők nem tudtak semmiről, 10-12 évesek voltak, nem értették volna. A barátok is nagyon sokat jelentettek.

– Mit tanácsol a nőknek? A rák három hónap alatt elhatalmasodhat, szűrést pedig egyszer javasolnak évente.

– A túlélés miatt van értelme. Nem mindegy, mikor fedezik fel ezt a félelmetes kórt. Évente 5oo nő hal meg Magyarországon méhnyakrákban. Nem kellene. Ha időben orvoshoz mentek volna, életben maradtak volna. Itt nincs korhatár. Most voltam egy elő­adáson, ahol arról beszélt egy elismert előadó, hogy nincs méhnyakrák HPV vírus nélkül, és az a szomorú, hogy már a huszonéveseknél is jelen van a vírus.

A statisztikák szerint a magyar nők 4o százaléka jár rendszeresen szűrésekre, szemben a skandináv nőkkel, ahol ez az arány 80 százalék. Gyurkó Tamásné Benedek Csilla az általa megálmodott rendezvényről is beszélt.

Figyelemfelkeltő program

– A méhnyakrákos nőkről kevesebbet szólunk, mint a melldaganatosokról, pedig nagyjából ugyanannyian vannak. Az ő esetükben működik a figyelemfelhívó kampány, például rózsaszínbe öltöztetik a hidakat. Itt nem. Ezért szerveztük meg a szoknyás kerék­páros felvonulást. Szerettem volna egy figyelemfelkeltő programot, úgy gondolom, sikerült.

