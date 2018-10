Szófia után a Bahamákra megy Tóth Apor

A napokban ­Szófiában rendezték a junior cselgáncs Európa-bajnokságot, amelyen tatamira lépett Tóth Apor, a Miskolci VSC 90 kilós versenyzője is. Az elődöntőben szoros csatában wazarival veszített a török Mert Sismanlarnal szemben, így a harmadik helyért harcolhatott. Bronzmeccsén a bosznia-hercegovinai Toni Mileticcsel küzdött és az úgynevezett aranyponttal diadalmaskodott: 6:45 percnél hajtott végre egy wazari értékű akciót.

Helyezésért megy

– Jó formában éreztem magam – idézte fel a viadalt Tóth Apor. – Az elődöntőben jobbnak éreztem magam a török riválisomtól erőnlétileg és fejben is. Viszont indítottam egy olyan dobást, amit nem kellett volna, ezt megkontrázta és kikaptam. Elvitt a hév, talán nem kellett volna abban a pillanatban erősködnöm. Azért tettem, mert az idén már megvertem Mertet, számomra ezért különösen bosszantó volt a kudarc. Persze a dobogó harmadik foka jó eredmény, ahogyan mondani szoktuk, soha rosszabbat.

A zöld-fehérek klasszisa most nagy feladat előtt áll, a Bahama-szigeteken hamarosan sorra kerülő junior világbajnokságon lép fel. A nagy eseményre Szerbiában készült fel, azért ment külföldre, hogy csak és kizárólag erre a műfajra koncentráljon.

– Október 15-én indulok, majd 20-án versenyzek és ha minden igaz, akkor 22-én indulok haza – folytatta Tóth Apor. – Itthontól ilyen távol még soha nem küzdöttem, bár Japánban szerepeltem már, igaz, csak amolyan háziviadalon. Mindenképpen szoros mérkőzésekre számítok, úgy gondolom, hogy akár érmes is lehetek, bár egy ilyen eseményen az első összecsapáson is ki lehet kapni. Valószínűleg attól függ majd minden, hogyan kelek fel, az elvárásaimnak viszont természetesen meg akarok felelni. Az európaiakat ismerem, a többi kontinensről indulókat szinte lehetetlen megneveznem, csak a szigetországban látom meg őket. Horváth László keretedző irányít majd, neki az az elvárása, hogy küldöttségünket valamilyen helyezéssel lepjem meg.

Az elnök szemével

– Tóth Apor nehéz hónapokat tud maga mögött – vette át a szót Illyés Miklós, a Miskolci VSC elnöke. – Ennek során akadtak hullámhegyei és -völgyei is. A felnőtt magyar bajnokságon egy meccsel kiesett, ráadásul megsérült, aztán augusztusban­­­ újra a maró­diak listájára került, ekkor a térde rakoncátlankodott. A paksi válogatót megnyerte, majd az Európa-bajnoki felkészülése is jól sikerült Zakopánéban. A junior kontinensviadalon kiharcolt bronz­érme kiváló ajánlólevél a Bahama-szigeteken sorra kerülő ugyancsak junior világbajnokságra. A ráhangolást Szerbiában végezte, vele volt edzője, Kikuchi Junna is. Itthon azért nem tudott megfelelően dolgozni, mert csak ismerősökkel küzdhetett volna, ez pedig nem szerencsés. Komoly terhelést kapott, így átmentette jó formáját és állóképességét. Szereplésével kapcsolatban bizakodó vagyok, a távolban bármi lehet. Sajnos a mezőnyt nem ismerheti, Közép-Amerikában az útjába kerülhet olyan koreai, kubai, brazil, japán és mongol, akit még nem is látott, mert a nemzetek szinte bárkit elővehetnek. Elvben persze becsúszhat számára egy könnyű meccs, igaz ma már nem tartoznak ebbe a kategóriába az afrikaiak sem. Jósolni nehéz, sőt kockázatos, de mondjuk a nyolc közé kerülésével teljesen elégedett lennék. A pillanatnyi forma dönthet, azt viszont még nem tudhatom, hogy milyen hatást gyakorol rá a hosszú utazás és az időeltolódás miatti átállás.

Kolodzey Tamás

Feczkó is ott lesz

„Tóth Apor mellett nem feledkezhetek el az MVSC másik tagjáról, az elsőéves junior Feczkó Csanádról, aki 55 kilóban próbál szerencsét a Bahamákon – jegyezte meg Illyés Miklós klubelnök. – Fizikailag még nem tartozik az élmezőnyhöz, vannak tőle erősebbek, viszont szinte nem kell fogyasztania, így akár meglepetést is okozhat, főleg rutint szerezhet.”

