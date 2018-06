Szobrot kapott a hős várvédő úrnő Szögligeten

Ünnepélyes keretek között, hivatalosan is felavatták az egész alakos Patócsy Zsófia szobrot Szögligeten, amely a település dísze lesz a jövőben.

Egy év alatt

Ahogy arról már beszámoltunk, tavaly év elején vetődött fel az ötlet, hogy szobrot állítsanak a hős várvédő úrnőnek, amikor a sokat emlegetett ostrom 450 éves évfordulóját ünnepelték. A lengyel kisebbségi önkormányzat 750 ezer forintos támogatáshoz jutott, mivel pedig Patócsy Zsófiának van lengyel kötődése a családjában, így ezt az összeget felajánlották a nemes ügyre, ezzel pedig elindították a gyűjtést. Amelyhez meglepően sokan csatlakoztak, és nagyon rövid idő alatt gyűlt össze a szükséges összeg.

A szoborhoz szükséges volt egy arcmás is az úrnőről, amely megszerzése Miliczkiné Kenéz Andreának köszönhető, aki hatalmas kutatómunkát végzett, határon túli levéltárakkal is kapcsolatba lépve. A Baja melletti Borotán élő Katona Szonja szobrászművész készítette el a majd két méter magas és megközelítőleg két tonna súlyú műkő szobrot. Az alkotás már két hónappal ezelőtt elnyerte végső formáját, amelyet akkor a helyszínen meg is tekintettek a Szögligetért Baráti Kör tagjai, élükön Bubenkó Gáborral, aki motorja volt a gyűjtésnek és szervezésnek. Néhány hete a helyére került a szobor, amelyet szombaton sok résztvevő mellett avattak fel.

Az ünnepségen Üveges Attila, Szögliget polgármestere mondott elsőként beszédet, a szobrász bemutatta az alkotását és műsort adott a Szögligeti Hagyományőrző Pávakör, és a helyi iskolások. A szobrot Barabási Endre küküllővári református lelkész, Kölönte Sándor református lelkész és Bukovenszki Zoltán plébániai kormányzó áldotta és szentelte meg, majd megkoszorúzták Küküllővár, Jablonca és Szögliget nevében.

– Korábbi álmunk, valósággá vált! Köszönet ezért mindenkinek, aki adománnyal, kétkezi munkával, vagy jó tanáccsal segített ezt az álmot valóra váltani! Álljon itt ez a szobor Szádvár úrnőjének, aki életével követendő példát mutatott, és méltán helye van a magyar történelem híres Nagyasszonyai között! Eszméi a jelenben is megállják a helyüket, és hatékonyan szolgálják Szögliget jó hírnevét. A beton talpazatába helyezett időkapszulával üzentünk a jövő századoknak, Patócsy Zsófia kőszobra pedig, őrizze az önzetlen szögligetet szerető lelkeket, mindörökké! – mondta ünnepi beszédében Bubenkó Gábor, a Szögligeti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.

A leszármazottak nevében

Marosvásárhelyről küldte üdvözlő levelét az avatási ünnepségre gróf Haller Béla, Patócsy Zsófia egyeneságú leszármazottja, úgy is, mint az erdélyi arisztokratacsaládokat tömörítő Castellum Alapítvány elnöke. Ebben többek között azt írta: „A mai alkalom bizonyára valamennyiünkben felidézi az ősök hosszú sorát, azokét, akik előttünk jártak, talán éppen ezen a vidéken: létüknek, munkájuknak, küzdelmeiknek és áldozataiknak köszönhetjük, hogy „él nemzet e hazán”. A történetírás rendszerint szűkszavú a régen volt emberek alakjának megrajzolásában: Patócsy Zsófiáról tudjuk, hogy ébenfekete hajú, világos bőrű asszony volt, több részlet maradt fenn munkálkodásáról, az orvoslásról, gyámolításról, okításról, mindarról a jótékony cselekvésről, amit abban a korban az élre állt férfiak feleségei vállaltak a rájuk bízott emberekért. Néha azonban többre volt szükség: a távol levő férfi helyére kellett állni. Ezt tette Zsófia asszony is, 1567 januárjában, ezért tart kardot a ma felavatásra kerülő szoboralakja. Kívánjuk, hogy a szögligeti szobor legyen mindig örömteli látvány, egyszerre múltidéző büszkeség-forrás és buzdítás a kiállásra a történelem által hitelesített értékek mellett!”

Ellenállt a zsoldoshadnak

Patócsy Zsófia Bebek György felesége volt, s így úrnője Krasznahorkának, Szendrőnek, Pelsőcnek és Szádvárnak is. Utóbbi kapcsán őrzik a környéken élők szívesen az emlékét az 1567-es esemény kapcsán, amikor is Schwendi Lázár kassai főkapitány nagy zsoldoshaddal ostromolta meg Szádvárt, melyet férje távollétében Patócsy Zsófia irányításával védtek a helyiek. Igaz sikertelenül, hiszen végül feladták a várat, de az úrnő nevét így is dalba foglalták hősies viselkedése, no és a vár népének megmentése miatt.

Patócsy Zsófia Küküllővár református templomának szentélyében nyugszik.

