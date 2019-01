Szmoghelyzet: halálos a kockázat

Sok tévedés forog közszájon az úgynevezett „szállópor-koncentráció”-ról, hiszen a köznyelvben a por szó a könnyen leülepedő, homokszerű, legfeljebb a szél által felkavart finom részecskéket jelenti.

MI az a PM10?

A légúti megbetegedésekkel foglalkozó szakember szerint ennél sokkal veszélyesebb az, amely a levegőben lebeg, nehezen ülepszik le, mert szemcséi a 10 mikrométer átmérőt sem érik el. A Particulate Matternek nevezett szálló por 10 mikrométer átmérőjűnél kisebb szemcséi (ez az a bizonyos PM10) bejutnak az alsó légutakba, a 2,5 mikrométernél is kisebb átmérőjű, még finomabb porszemcsék (PM2,5) pedig még a tüdő léghólyagocskáiba is, ahonnan aztán nagyon nehezen ürülnek ki. Ez a por égési termékekből, szerves vagy fémrészecskékből áll, nehézfém, azbeszt is található benne.

Az egészségkárosító összetevők fő forrásai a gépjárművek (különösen a dízelmotorok) kipufogói és maga a széntüzelés. A szálló por még a legkisebb mennyiségben is káros, a koncentráció megemelkedése után pedig fokozottan izgatja a nyálkahártyákat, köhögést és nehézlégzést válthat ki.

Az ilyen por tüdőbe kerülve gyulladásos folyamatot indíthat el, aminek következtében növekszik a vér alvadékonysága, vérrögösödés léphet fel. Gyakoribbak az asztma- és a krónikus légcsőhurut-fellángolások, nő a szív-érrendszeri megbetegedések száma, és ha a veszélyesnek minősített kategóriát is eléri a koncentráció, a halálozás is növekedhet.

Tüdőrák is kialakulhat

A levegő szállópor-tartalma hosszú távon a várható élettartam jelentős csökkenését idézi elő, a szív- és érrendszeri, a légzőszervi betegségek, valamint a tüdőrák miatti halálozás növekedése miatt.

A káros hatások leginkább a 14 év alatti gyermekeknél jelentkeznek. Nyáron az ózon és a PM10 (a kis szemcseátmérőjű por) koncentrációjának emelkedése, télen pedig magasabb kén-dioxid- és a PM10-tartalom megemelkedése okoz nagyobb számban asztmás rohamokat.

SZB

Ezt okozza a légszennyezés

– a 0,1-2,5 mikrométer nagyságú részecskéket az erőművek, a háztartási kazánok és a cigaretták bocsátják ki. Mennyiségük felszaporodása esetén, felgyorsul az érelmeszesedés kialakulása, emelkedik a kardiovaszkuláris halálesetek száma, gyakoribbá válik a tüdőrák előfordulása.

– a 2,5-10 mikrométer átmérőjű részecskék levegőbeli mennyiségének megnövekedésekor nő a tüdőgyulladás, a krónikus légzőszervi megbetegedések fellángolása.

– a 0,1-10 mikrométer átmérőjű részecskék levegőbeli koncentrációjának megemelkedése miatt nő a szívbetegségek, a ritmuszavarok és szívelégtelenség miatti halálozás.

