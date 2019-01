Szlovák liberó érkezett a VRCK-hoz

A magyar bajnok és kupagyőztes Vegyész RC Kazincbarcika csapata Marián Vitko személyében szlovák válogatott liberót szerződtetett. A 25. életévét februárban töltő, felsővízközi röplabdázó 1,5+1 éves szerződést kötött az egyesülettel.

Az 1994-es születésű Vitko pályafutása a Svidník csapatában indult, majd 2016-tól a tavalyi szezonig a KDS-sport Kosicét erősítette. A mostani idényt a Spartak Myjava játékosaként kezdte, de szerződése biztosította számára a januári klubváltást. 2017 júliusában mutatkozott be hazája felnőtt válogatottjában Fehéroroszország ellen, összesen 12 mérkőzésen lépett pályára, a nyáron pedig jó eséllyel az Európa-bajnokságon is ott lesz. A szlovák korosztályos csapatoknak állandó résztvevője volt.

– Figyelmesen kielemezzük a mérkőzéseinket, a statisztika pedig azt mutatja, hogy a fogadásban fejlődnünk kell – fogalmazott Marek Kardos vezetőedző. – Marián érkezése lehetővé teszi, hogy több variációnk legyen nyitásfogadásban, amire mindenképpen szükségünk van, hiszen ezen a téren muszáj fejlődnünk. Több jelöltünk is volt a posztra, végül azért esett rá a választásunk, mert őt ismerjük a legjobban, a legfrissebb felvételek és információk róla voltak. Másfél éve, hogy debütált a válogatottban, ahol jelenleg második számú liberó, de egyértelműen övé a jövő, nyáron az Eb-n is megmutathatja tudását.

A barcikai gárda ma 17.30-tól Közép-Európa Kupa-mérkőzést vív a Don Bosco Sportközpontban, az osztrák Aich/Dob ellen.

– Az új igazolásunk, Marián Vitko biztosan pályára fog lépni ma, hiszen szoknia kell a játékrendszert, a társakat maga mellett – nyilatkozta Marek Kardos. – Szerda óta Kazincbarcikán gyakorol, elsősorban a Gala labdákkal, hiszen Magyarországon az a hivatalos meccslabda. Ami a szombati mérkőzést illeti: természetesen ismét nyerni szeretnénk a címvédő ellen. Az idegenbeli mérkőzésen nem kis eredményt értünk el, saját csarnokában vertük a Posojilnicát. Ez még most is böki az osztrákok szemét, még egy 8-12 személyből álló szurkolótábort is útnak indítottak, hogy meglegyen a reváns. Mi nem vagyunk jó formában, de hazai pályán a legjobb formánkat szeretnénk nyújtani, és egy jó mérkőzést játszani. Az első játszmában a teljes csapattal kezdünk, aztán viszont jönnek a cserék, mindenki lehetőséget fog kapni. Blázsovics Péter csütörtökön alapos orvosi vizsgálaton járt, két eret is el kell távolítani a lábaiból, ami három hét kihagyással fog járni. A műtétekre viszont csak februárban fog sor kerülni, addig végezhet teljes értékű munkát. A szemünk előtt már a keddi kupamérkőzés lebeg, valójában arra készülünk.

