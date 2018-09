Szlovák jégkorongliga – A DVTK pénteken kezdi meg az idényt

A miskolci csapat vezetőedzője a kanadai Glen Hanlon lett, aki játékosként 20 évesen mutatkozott be az észak-amerikai profiligában (NHL), ahol 14 idényen keresztül védett 1991-es visszavonulásáig. Pályafutása során szerepelt a Vancouver Canucks, a St. Louis Blues, a New York Rangers és a Detroit Red Wings csapatában. Edzőként dolgozott az NHL-ben, az AHL-ben és a KHL-ben. Hét alkalommal is vezetett válogatottat A csoportos világbajnokságokon, volt a fehérorosz, a szlovák és a svájci együttes szövetségi kapitánya.

Mint szerdán elmondta: a felkészülés során sokat fejlődött a csapat, “nagyon keményen, minden csapat ellen küzdeni fognak az idényben, tíz nap alatt hat meccset játszanak, a fejlődésen van a hangsúly”.

Egri István klubelnök emlékeztetett arra, hogy háromszor nyertek bajnokságot, kétszer Magyar Kupát. Úgy fogalmazott, most magasabb kategóriában indulnak, és újfent nagyon komoly szakmai stábot építettek fel, a csapatban nagy a bizonyítási vágy.

Kovács Zoltán, a Magyar Jégkorong Szövetség szakmai alelnöke arról beszélt, hogy a miskolci az egyik legjobb csapat az országban, annak ellenére, hogy az elmúlt szezonban nem tudta megvédeni bajnoki címét, most pedig “borzasztóan nehéz dolga lesz a szlovák bajnokságban”, ugyanakkor bízik benne, hogy a Jegesmedvék ott lesznek a legjobb nyolc között.

A DVTK mellett a MAC Újbuda sem az Erste Ligában, hanem a szlovák élvonalban szerepel az új idényben. A Tipsport Liga a két magyar csapattal 12 résztvevősre bővült. A szeptember 14-től február 26-ig tartó alapszakasz 55 fordulós lesz. A rájátszás március 9-én kezdődik. A szabályzat szerint akár az egyik magyar együttes is megszerezheti a legjobb csapatnak járó Vladimír Dzurilla-kupát, ellenben egyik sem eshet ki.

