Szkripal-ügy – Turistáskodó üzletembernek mondta magát a London által merénylettel vádolt két orosz férfi

Washington - A márciusban Angliában megmérgezett volt orosz-brit kettős ügynök, Szergej Szkripal az ellene elkövetett gyilkossági kísérlet előtt is aktív hírszerző volt, valószínűleg együttműködött a spanyol titkosszolgálattal - írja pénteki számában a The New York Times. Az amerikai napi...

Tovább a cikkhez