Szkripal-ügy – Klimkin: Ukrajna kész segíteni Nagy-Britanniának a nyomozásban

Pavlo Klimkin újságíróknak nyilatkozva rámutatott: a brit nyomozó hatóságok már megállapították, hogy Oroszországban kifejlesztett vegyi anyag okozta a mérgezést. A külügyminiszter azt mondta, nincs kétsége afelől, hogy Oroszország áll a bűnügy mögött.

“Vegyi terrorizmust”, vegyi fegyverek bevetését a világban eddig Szíria, Szaddám Huszein rezsimje alatt Irak, Észak-Korea, Malajzia és Oroszország hajtott végre – fogalmazott. Malajzia esetében emlékeztetett az észak-koreai vezető féltestvére ellen tavaly februárban a Kuala Lumpur-i repülőtéren elkövetett mérgezéses merényletre.

A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Ukrajna szolidáris Nagy-Britanniával. “Ha segítségre van szüksége, legyen az szakértői vagy bármilyen más, természetesen, készen állunk rá” – mondta, hozzátéve, hogy erről már üzenetet is küldött brit kollégájának, Boris Johnson külügyminiszternek.

Theresa May brit miniszterelnök hétfő este tájékoztatta a londoni alsóház képviselőit a vizsgálat eddigi eredményeiről, miszerint fegyverekben is használható, Oroszországban kifejlesztett idegméreggel követték el a délnyugat-angliai Salisbury városában múlt héten történt gyilkossági kísérletet. A 66 éves Szergej Szkripalt és 33 éves lányát továbbra is válságos állapotban kezelik Salisbury kórházában.

Az orosz katonai hírszerzés (GRU) volt tisztjét 2006-ban bűnösnek mondta ki egy moszkvai bíróság Nagy-Britannia javára elkövetett kémkedés vádjában – emlékeztetett az UNIAN ukrán hírügynökség. 2010-ben egy kémcsere keretében Oroszország átadta őt az Egyesült Államoknak. A volt hírszerző még abban az évben Nagy-Britanniában kapott menedéket és ott telepedett le.

– MTI –

