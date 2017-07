Szívükön viselik az árván maradt mezőcsáti testvérpár sorsát

Az egész város döbbenten fogadta a hétfő hajnali tragédiát, amikor egy másfél éves kislány és édesapja égett bent egy házban, amelyet vélhetően a velük élő rokonuk gyújtott föl. Az önkormányzat is tett lépéseket az ügyben, hogy segítsenek az árván maradt 12 éves fiúnak és 14 éves lánynak, valamint az őket befogadó nagyszülőknek.

Nyomon követjük az életüket, minden segítséget megadunk a gyerekeknek.” Siposné Horváth Anita

Gyorssegélyt kaptak

– Felvettem a kapcsolatot a családdal és a hatóságokkal is. A helyi támogatásokról szóló szabályzat szerint 100-100 ezer forint gyorssegélyt kaptak a további teendők megtételéhez, s hozzájárulunk a temetés költségeihez is. A Járási Hivatal Gyámügyi Osztályához, valamint a Mezőcsáti Kistérségi Humán Szolgáltató Központhoz is fordultam, ők is fölkeresték a gyerekeket, megkérdezték, mire lenne szükségük,élelmiszert, ruhát és cipőt vittek nekik – mondta Siposné Horváth Anita, Mezőcsát polgármestere.

Kifejtette, a nagyszülők (mindkét szülő oldaláról él az egyik nagyszülő) nyitottak az unokák befogadására, rendezett körülmények között élnek, várják, hogy a gyerekek milyen döntést hoznak, hiszen a kislány már véleményt alkothat, melyik nagyszülőt választja. Mindkét helyen szeretik őket, akár nagymamájukhoz, akár nagyapjukhoz mennek, jó helyre kerülnek.

– Természetesen nyomon követjük az életüket, minden segítséget megadunk, hogy egészséges emberré váljanak – tette hozzá Siposné Horváth Anita.

Mint megtudtuk, a gyerekek két évvel ezelőtt veszítették el édesanyjukat, aki a legkisebb gyermeket már betegen, császármetszéssel hozta világra, s csak képeken láthatta kisbabáját, majd négy hónapra rá betegség, kóma után elhunyt.

Nem tudni, miért tette

Az még mindig kérdés, miért következett be a tragédia, miért gyújtotta föl a házat B. Csaba. Ellentmondó információk vannak arról, kié is volt a ház valójában, azt is hallottuk, többen örökölték az ingatlant és köztük volt a gyújtogató és a korábban elhunyt édesanya is. A szomszédok úgy tudták, B. Csabáé volt a ház, míg Illés Katalin, az anyai nagymama szerint Illés-örökség volt, míg a férfi nem azt a nevet viselte. De megengedték neki, hogy ott lakjon.

Az egyik szomszéd szerint B., akiről úgy tudták, a nagymama testvére, ideges volt és haragudott Róbertékre. Úgy hallották, azért gyújtogatott, hogy ne lakják a házat. Megdöbbentőnek tartották, hogy ilyet tett, hiszen, ha az volt a szándéka, hogy felgyújtja, miért akkor tette, amikor otthon volt a család, miért hagyta meghalni a kisgyermeket és az apját. Nem érdemelt ilyet sem a dolgosnak és szerénynek ismert Róbert, aki keservesen nevelte gyermekeit, sem kislánya, aki semmiről sem tehetett.

A szomszédok szerint Csaba tette után már el akarta oltani a tüzet, vödörrel, de a lángok már túl nagyok voltak. A férfi el is menekült a helyszínről. A szomszédok azt mondták, a tett elkövetésekor a férfi ittas volt egy szülinapi buli után. Másoktól megtudtuk, Csabának volt már dolga a törvénnyel.

Várják a segítséget

A családot az utóbbi években több haláleset és baj is érte. Illés Katalin, a gyermekek anyai nagymamája lapunknak elmondta, mivel a gyerekeknek nem maradt semmijük, minden adományt elfogadnak. Aki szeretne nekik segíteni, az önkormányzaton keresztül próbáljon. Hamarosan eldől, melyik nagyszülőnél helyezik el a gyerekeket, mindkét helyen próbálnak beszélgetni, játszani velük, kikapcsolni őket, s feldolgozni a tragédiát.

– Tóth Balázs –

