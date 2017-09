Szívügyüknek érezték a segítést Miskolcon

Sok-sok doboz és szatyor adománnyal érkeztek az Észak-Magyarország szerkesztőségébe hétfőn a Miskolci Törvényszék munkatársai, dr. Horváth Dóra szóvivő és dr. Molnár Dalma sajtótitkár. Ők és kollégáik is csatlakoztak tanév eleji „Segítünk” akciónkhoz, melynek keretében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház Gyermek­egészségügyi Központjában tanuló kis betegek tanévkezdését támogatjuk. A dobozokból és szatyrokból színes meséskönyvek, foglalkoztató füzetek, társasjátékok kerültek elő, és természetesen olyan tanszerek és eszközök, amelyek a beteg gyerekek iskolai tanulását és fejlesztését segítik. Dr. Horváth Dóra lapunknak elmondta, a Miskolci Törvényszék elkötelezett azon programok iránt, melyek jó célt szolgálnak, ezért dr. Répássy Árpád, a törvényszék elnöke úgy határozott, hogy a törvényszék részt vesz az akcióban, ezért felkarolta azt. Amikor olvasták az Észak-Magyarországban a felhívást, az a gondolat fogalmazódott meg bennünk legelőször, hogy a kórházban tanító pedagógusok önfeláldozó munkája rendkívül nemes célt szolgál. Ezért is gondoltak arra, hogy csatlakoznak akciónkhoz.

Nem az volt az első és természetesen az utolsó sem, hogy valamilyen jó ügyhöz csatlakoztak a Miskolci Törvényszék dolgozói. Legutóbb a Vöröskereszt jótékonysági akciójában vettek részt.

– Kollégáink lelkesen hozták felajánlásaikat most is. Sokan szülőként is átérzik a beteg gyerekek és családjuk nehéz helyzetét, hiszen van, akinek saját gyermeke gyógyult hosszabb ideig a kórházban. Mindenki szívügyének érezte, hogy segítse azokat a gyerekeket, akik a kórházban sokat szenvednek, és talán az ad számukra vigaszt, ha rajzolhatnak, olvashatnak vagy a foglalkoztató füzetben megoldhatják a feladatokat – fogalmazott a szóvivő.

– ÉM-HE –

