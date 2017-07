Szívügyük a magyar nóta népszerűsítése

A magyar nóta fellegváraként is emlegetik Felsőzsolcát, ami az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület tagjai szerint talán túlzás, de azt mindenképp saját érdemnek tudják be, hogy Észak-Magyarországon ők kezdtek el elsőként foglalkozni a műfaj népszerűsítésével. 2003-ban ugyanis megalakult az egyesület, akkoriban 24 tagja volt, ez mára közel hetvenre emelkedett, de évente több mint kétezer ember látogatja rendezvényeiket. A céljuk 14 évvel ezelőtt is az volt, és most is az, hogy civil szellemi műhelyt, mozgalmat hozzanak létre, amelynek legfőbb feladata a lokálpatriotizmus erősítése, Felsőzsolca értékeinek, hagyományainak megőrzése, bemutatása. De feladatul tűzték ki a térség gazdasági felzárkóztatását is, ennek érdekében képzéseket, vitafórumokat is szerveztek, és tevékenyen közreműködnek a város újításában, komfortosabbá tételében. Mindezt Farkas Miklós, az egyesület elnöke és Siska András alelnök mondták el lapunknak.

– Megalakulásunk után az első kezdeményezésünk egy Sajó-parti szabadidőközpont megterveztetése volt – emlékezett az elnök. – Ezt pályázati forrás segítségével sikerült megvalósítani. Az intézmény még nem épült meg, de a tervek megvannak.

Az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület a kultúra mellett a sportra is kiemelt hangsúlyt fordít, ennek jegyében rendezték meg évekkel ezelőtt a Sajó parti Vándorkupát. A programot a kistérség általános iskolásai számára hirdették meg. A diákok lövészeten vehettek részt, akadályversenyen mérhették össze tudásukat, erejüket, és labdajátékokban is kipróbálhatták magukat. Az elnöktől megtudtuk, Kisgyőr iskolásainak háromszor is sikerült megszerezniük a vándorkupát.

Gálaest és konferencia

Mára az egyesület szívügye a magyar nóta népszerűsítése. Minden év novemberében megrendezik a magyar nóták gálaestjét Felsőzsolcán. Ezeken az esteken közel félezren vesznek részt. A szervezők legnagyobb sikernek azt tartják, hogy mára a fiatalokat is sikerült behozni ezekre a rendezvényekre, így látnak arra esélyt, hogy ők majd továbbviszik a magyar nóta szeretetét, tovább népszerűsítik ezt a műfajt.

Az egyesületen belül – 2008-ban – megalakult a Magyar Nótaszerzők és Énekesek Észak-magyarországi Csoportja. Ők szervezik a gála­esteket, illetve kistérségi nótavetélkedőt is a környékbeli iskolások számára. „A tavalyi nyertes az országos versenyen is szép eredményt ért el” – árulta el Siska András.

A magyar nóta népszerűsítése érdekében 2010-től konferenciát is szerveznek. Az elsőnek a témája a magyar nóta helye és szerepe a magyar kultúrában volt, majd a nótaszerzők feladatáról is értekeztek. Büszkén meséltek arról, hogy Felsőzsolcán alakult meg a Magyar Nótások Országos Szövetsége, azzal a céllal, hogy összefogja azokat, akik a magyar nótáért akarnak és tudnak is tenni.

– Azt gondoljuk, abban is részünk van, hogy megalakult a Dankó Rádió, hiszen többször is kezdeményeztük, szorgalmaztuk egy ilyen adó létrehozását – hangsúlyozta Farkas Miklós. – Két évvel ezelőtt a Dankó Rádió is jelen volt gálaestünkön, innen jelentkeztek be élőben. Soha annyian nem voltak a rendezvényünkön, mint akkor. A helyszínen csaknem ezer ember előtt sikerült népszerűsítenünk a magyar nótát.

Hungarikum legyen

S ha már a kezdeményezésnél tartottunk, azt is elárulták, hogy tettek lépéseket azért is, hogy a magyar nóta hungarikum legyen. „Jelentős szerepünk van abban, hogy ez sikerült” – fogalmazta meg az alelnök.

Gálaestjeik mára annyira népszerűek, hogy Debrecenből, Egerből, Szolnokról, Budapestről is érkeznek fellépők, de énekeseiket már más rendezvényekre, más településekre is szívesen hívják.

„Sokan jelentkeznek nálunk meghallgatásra, és ösztönözzük is az amatőr, de tehetséges énekeseket, hogy képezzék magukat” – mondta az alelnök.

Hozzátette: a jövőben a magyar nóta mellett az operettet is szeretnék népszerűsíteni, ennek kapcsán már tárgyaltak is a Miskolci Nemzeti Színházzal.

Amikor arról kérdeztük az elnököt és az alelnököt, hogy melyik a kedvenc nótájuk, egyszerre válaszoltak: „Minden magyar nótát szeretünk, mindegyiknek más-más a hangulata, nem tudunk egyet sem kiemelni kedvencként.”

Persze a gálaesten kívül is számos programmal kedveskednek a felsőzsolcaiaknak. „Rendszeressé tettük a nőnap megünneplését a városban, minden évben köszöntjük az édesanyákat, fáklyás felvonulást és majálist szervezünk, szüreti felvonulást és bált rendezünk. Minden hónap első szombatján a civil szervezetek vezetőivel egyeztetünk. Valamint elindítottuk a Tanoda programot, ennek keretében – immár harmadik éve – foglalkozunk a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatásával. Sikernek érezzük, hogy több nyolcadikosnak sikerült felvételt nyernie középiskolába, szakiskolába” – sorolta Farkas Miklós.

Jubileum

S mivel Felsőzsolca idén ünnepli várossá nyilvánításának 20-ik évfordulóját, erre az alkalomra külön programsorozatot állított össze az egyesület. „A nőnapi rendezvényünk is ennek a jegyében zajlott, de volt egy Rock zenekarok a városért, Pedagógusok a városért, Népdalosok a városért programsorozatunk is, valamint anyák napi műsor” – tudtuk meg.

