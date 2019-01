Szívinfarktust is okozhat az influenza

Minden eddiginél erősebb tünetekkel köszöntött be az influenzajárvány, mely általában öt-hat hétig tart. Több napig is tartó nagyon magas, akár 40 fokos láz kíséri az idei vírust, és ez a magas láz az, ami a szívbetegek számára komoly veszélyt jelent.

Megterheli a szívet

A láz ugyanis megterheli a szívet: a magas láz miatt felszökik a pulzus, ez pedig önmagában nagyon nagy terhelés az amúgy is csökkent működőképességű szívnek, megnő az oxigénszükséglet is, melyet a szervezet nem vagy alig tud kielégíteni. Így könnyebben kialakulhat szív­elégtelenség, szívroham vagy ritmuszavar.

A láz okozta kiszáradás is életveszélyes lehet, ilyenkor a vérünkben lévő kálium-, nátrium-, kalcium- és klorid-ion mennyisége felborulhat, ami szintén (akár halálos) szívritmuszavarokat okozhat.

Halált okozhat

A közönséges téli megfázásokkal, náthával szemben influenza esetén a vírus közvetlenül is okozhat halált: vérzéses tüdőgyulladást, melynek halálozási aránya nagyon magas. A fertőzésből való gyógyulás után is jelentkezhetnek még szövődmények, akár életveszélyes bakteriális tüdőgyulladás is.

„Nagyon fontos, hogy mindenki, különösen az idősebbek és a szívbetegek, oltassák be magukat az influenza ellen. Káros minden olyan mozgalom, ami ez ellen kampányol, mert a védelem valóban életet menthet. Egy beteg vagy idős szervezet nagyobb eséllyel is fertőződik meg, védtelenebb a vírussal szemben, ugyanakkor sokkal jobban megviseli és nagyobb a kockázata az életveszélyes szövődmények kialakulásának. Ugyan már itt a szezon, de még most is érdemes kérni a szívbetegek számára ingyenesen felvehető védőoltást” – hívja fel a figyelmet dr. Becker Dávid, a Magyar Kardiológusok Társaságának főtitkára, és emlékeztet arra, hogy akár többszörösére is emelkedhet az influenza akut szakaszában (első 3 nap) a szív- és érrendszeri események (szívinfarktus, stroke) kockázata az arra fogékonyak körében, amely azonban időben alkalmazott védőoltással megelőzhető.

Enyhíteni a tüneteket

Ha mégsem sikerült kivédenünk a vírust, fontos, hogy ismerjük fel, és próbáljuk enyhíteni a tüneteket, elkerülni a szövődményeket.

