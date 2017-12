Szívesebben töltik az ünnepeket intézményben

A Magyar Vöröskereszt miskolci Hajléktalanokat Gondozó Központjában 300 éjszakai férőhely van krízis­időszakban, jelenleg telt házzal működnek. A mostani, enyhébb időjárás ugyanis nem jelenti azt, hogy kevesebben kérnének segítséget.

Nagy hidegben az is bejön, aki nem tud fűteni.” Duberné Dunaveczki Éva

Ha jön a hideg

– A rászorulók ünnepi időszakban szívesebben választják a biztonságot, komfortot adó intézményi ellátást, a társaságot, közösséget. Mindenkit megérint az ünnep, ilyenkor szívesebben maradnak itt – mondta érdeklődésünkre Duberné Dunaveczki Éva, a központ vezetője.

De arra is fel vannak készülve, ha megérkezik a nagy hideg, akár ideiglenes férőhelyeket is tudnak biztosítani. Ha ugyanis tartósan nagy mínuszok vannak, akkor a tapasztalatok szerint azok is bemennek a hajléktalanszállóra, akiknek egyébként megoldott a lakhatásuk, de nem tudnak tüzelni.

– Ha csak rövid időre is, de inkább az intézmény lakói lesznek. Olyan klienseink is vannak, akikre hála istennek odafigyelnek a szomszédok, és jeleznek a rendőrségnek, diszpécsernek, így bekerülnek hozzánk – magyarázta az intézmény vezetője.

A központban idén is megrendezték a Mindenki Karácsonya rendezvényt, a nappali melegedőt pedig folyamatosan nyitva tartották, így minden rászoruló be tudott menni hozzájuk. Az élelmiszerbankon keresztül kapott adományokat is kiosztották, így mindennap volt valamilyen étkezési lehetőség. December 19-én a népkonyhai szolgáltatás elé tették a ruhaosztást, az ebédet ugyanis nemcsak hajléktalanok veszik igénybe, hanem rászorulók is, így ők is kaptak a ruhákból.

A szilveszterre nem készülnek, a tapasztalat az, hogy a lakók a városi rendezvényeket látogatják. Elsején viszont szintén nyitva tart a nappali melegedő.

– Horváth Imre –

Folytatódó ruhaosztás

Nagyon jó volt a visszajelzése a decemberi ruhaosztásnak, sokan tudták így pótolni a hiányos ruhatárukat. Mivel a karácsonynak is köszönhetően sok a felajánlás a lakosság részéről – lapunk is gyűjtött a FUX Zrt.-vel közösen –, ezért úgy döntöttek, hogy minden hónapban tartanának ilyen osztást. A népkonyhai szolgáltatással egybekötve a rászorulók juthatnak ilyenkor ruhaadományhoz, a központ lakói ugyanis folyamatosan ellátottak ezen a téren is.

