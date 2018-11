Szívből szóltak a dalok Mezőkövesden

A diákokat Gánóczy Zoltánné szervező és dr. Medvegy János plébános köszöntötte, kiemelve a Családok éve jelentőségét. Megemlítették, a népdaléneklési vetélkedőt megelőzően a korábbi években hirdettek már meg rajzpályázatot, valamint szavalóversenyt is.

A Széchenyi István Katolikus Középiskola énekkarosai zenéltek és énekeltek, míg az általános iskolások és gimnazisták a két kötelezően választható mezőkövesdi népdal közül adtak elő egyet-egyet, majd azt követően egy szabadon választott dalt énekeltek.

Természetesen nem maradhatott el a közös éneklés sem, ahol ismert matyó népdalokat vettek sorra a gyerekek és a felnőttek, valamint színpadra álltak a Jézus Szíve templom kórusának tagjai, illetve Vargáné Pap Edina népdalénekes is. A résztvevőket, felkészítő tanáraikat süteménnyel látták vendégül.

Megemlékeztek

Az eseményen megemlékeztek Kiss József zenepedagógusról, népdalgyűjtőről is, akinek kedvenc népdala, az „A kövesdi határ felől” többször is elhangzott. Mint mondták, Kiss József tevékenysége nagyban hozzájárult a matyó, főként a mezőkövesdi és tardi népdalkincs fennmaradásához, hiszen nagy szeretettel tanította azokat a gyerekeknek, valamint könyveket, kiadványokat is megjelentetett belőlük. Méltatásában elhangzott, mindig arra biztatta a gyerekeket, az éneklésben nem a hang és a száj a legfontosabb, hanem az, hogy a daluk szívből szóljon.

A nemrégiben elhunyt pedagógus felesége, Héczei Erzsébet is zsűrizett a vetélkedőn. Ő verseket ír, s több költeménye is elhangzott a rendezvényen, hamarosan pedig újabb kötete jelenik meg. A zsűri döntését december 2-án ismerhetik meg a vetélkedő részvevői, akiket akkor a 9 órai szentmisén díjaznak.

ÉM-TB

VISSZA A KEZDŐOLDALRA