Szivárványos szép madár

Gyermekkora óta foglalkozik házi kedvencként tartott színes madarakkal Váradi János, a Herman Ottó Természetvédők és Díszmadártenyésztők B.-A.-Z. Megyei Egyesületének elnöke, aki különösen a papagájok és kanárik tenyésztésében járatos. Állatokkal kapcsolatos szenvedélyéről és a kanáritartás részleteiről szívesen mesélt az újdonsült gazdiknak.

Színes énekesmadár

– Nyolcéves koromban kaptam az első pár zebrapintyet, amelyek tojásokat raktak le nálam. Már akkor nagyon megszerettem a madarakat – kezdte Váradi János.

– A kanárik esetében például külön élmény látni, ahogy a picurka fiókákat felváltva eteti az apja és az anyja. Aztán pedig egy nagy szívdobbanás, amikor az ember először viheti el a saját neveltjét kiállításra és ott a jól megérdemelt munka után helyezést ér el vele. Azonban a kanárinak nemcsak a színes tolla, hanem az éneke is gyönyörű, és nagy előnye, hogy csak a költési idő alatt igényel komolyabb figyelmet. Talán kevesen tudják, hogy a Kanári-szigetekről származó faj első képviselője, amit hazánkban szaporítani kezdtek, nem is a sárga, hanem a zöld kanári volt. Viszont a sárgának is két színváltozata létezik, a világos és a sötétebb melanintollú, illetve farktollú madár, amelyek mellett a tarka Izabella ismert még hazánkban – mutatta be.

– A házilag tartott kanárik esetében jó, ha az állatnak minél nagyobb mozgástér jut, ezért minimum 60 centi hosszú, 40 centi széles és 35 centi magas kalitkát szerezzünk be, amelyet a lakásban úgy helyezzünk el, hogy a madár nagy fény­igényét kielégítsük. A kalitkába mindig két ülőrudat és alulra nagyon jó homokot, etetőt és itatót tegyünk. Az itatóban folyamatosan legyen víz, az etetőbe pedig háromféle összeállítást lehetséges tölteni. Az egyik a zöldeleség, amely gyümölcsökből, zöldségekből áll. A másik a lágyeleség, amely darált kekszet, sárgarépát, zellert és színezőanyagot tartalmaz. A harmadik pedig az állateleségboltban is kapható száraz táp, amelyet akár otthon is elkészíthetünk, ha beszerezzük a megfelelő magokat hozzá: kölest, hántolt zabot, fénymagot, juharmagot, repcemagot és négermagot, amelyeket egyszerűen összekeverünk. A táplálékfajtákat felváltva adhatjuk, nagyjából hasonló arányban. Kivéve költésnél, amikor a lágyeleségnek kell túlsúlyban lenni – foglalta össze.

Sérülékeny fiókák

A fészekaljból mindig akadnak gyengébb kismadarak, amelyek csak mesterséges körülmények között tarthatók életben.

– A költésnél fontos odafigyelni, hogy a kanárikat ne érje huzat és állandó nyugalomban legyenek. Kicsi korukban sokkal sérülékenyebbek még. Ha azt vesszük észre, hogy az átlagosan 3-5 fiókából egy-kettő gyengébb és nincs ereje rá, hogy az anyját lökdöséssel etetésre ösztönözze, akkor nekünk kell a segítségére sietnünk, amennyiben életben szeretnénk tartani. Ezt speciális összetételű szemcseppekkel és fecskendős csöpögtetéssel érhetjük el. Mindezek meg­gyorsítják a madár bélműködését és éhesebb, erőszakosabb lesz. Egyébként hobbi tartásra a legpraktikusabb egy hímet beszerezni. Nem szerencsés több madarat együtt tartani, hacsak nem akarjuk szaporítani őket. A kifejlett egyedek a természetben hét-nyolc évig élnek, de fogságban akár tizenöt évig is – zárta az elnök.

ÉM-DA

Mintegy 5,2 millió vonuló madarat számoltak meg az Európai Madármegfigyelő Napok résztvevői Budapest - Mintegy 5,2 millió vonuló madarat számláltak meg idén az Európai Madármegfigyelő Napok résztvevői, akik október első hétvégéjén rögzítették megfigyeléseiket Európában és Közép-Ázsiában. A 25. alkalommal meghirdetett akcióban idén 41 ország madártani szervezete, köztük Magyarország Bir... Tovább a cikkhez

Bükki madárritkaságok szerelmesei Miskolc - A kerecsensólyom, az uhu és a szalakóta védelmét köszönhetjük az MME Bükki Helyi Csoportjának. A nagy múltú Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) 1974-ben alakult és jelenleg Közép-Európa legnagyobb természetvédelmi civil szervezete, 8000 fős tagságával. Ebből az MME egyi... Tovább a cikkhez

Díszmadaraktól a hüllőkig Miskolc - Harminc éve töretlen a miskolci tenyésztők lelkesedése a dísz­madarak iránt. Az 1980-as évek óta működik a borsodi megyeszékhelyen a Herman Ottó Természetvédők és Díszmadártenyésztők B.-A.-Z. Megyei Egyesülete. Az elnökük mesélt róla lapunknak, hogy mi vonzza közösségét ilyen régóta a m... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA