Szirmabesenyői a hónap kézbesítője

Kálmán Mária lassan két éve dolgozik együtt Katikával.

– Szirmabesenyőben nincs egyszerű dolga. Nagy területet jár be hajnalonta 120 darab fölötti napilappal mind a három helyi kolléganő, akikről csak jókat tudok mondani. Pontosan, határidőket betartva és reklamációmentesen dolgoznak. Kiváló csapatmunkában kisebb szabadságolásaikat is egymás között rendezik. Az elmúlt évben volt egy verseny a kollégák között, a példányszám megtartása érdekében, amelyen a megye összes kézbesítője részt vett. Mindhárman az élvonalban végeztek, kiemelkedő teljesítményüket akkor is díjaztuk – tudtuk meg a terjesztési managertől.

„Szeretem a munkám”

– Öt-hat éve dolgozom kézbesítőként és nagyon szeretem a munkám. Sokan ismernek Szirmabesenyőben, mert korábban kábeltévé-előfizetési díjat szedtem és az idősek otthonában is dolgoztam. Mindennap hajnali négy órakor indulok, és ideális esetben két és fél óra alatt végzek, mert viszonylag távol vannak egymástól a körzeteim. Szeretem a munkám, és szeretnék még sokáig dolgozni. Eddig is úgy éreztem, sokan szeretnek, de ez a visszaigazolás nagy örömmel töltött el. Annyira, hogy amikor értesítettek, engem választottak június hónap kézbesítőjének az előfizetők, bementem az előszobába és beleöklöztem a falba. A fiam ijedten kérdezte, mi a baj, anya – mesélte mosolyogva Katalin, aki úgy véli, talán az lehet a titka, igyekszik az emberekhez úgy viszonyulni, hogy az mindenki megelégedésére szolgáljon.

