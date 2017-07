„Szinva terasz” épül Diósgyőrben

Pályázati forrást nyert a miskolci önkormányzat a diósgyőri városközpont rendezésére, a beruházást a város a Diósgyőri Római Katolikus Plébániával konzorciumban valósítja meg. A miskolci önkormányzattól kapott közleményből kiderül, hogy a diósgyőri tér hasonló lesz, mint a Szinva terasz.

No de nézzük részletesen.

A projekt részeként márciusban már megkezdődött a Petőfi Sándor Fiókkönyvtár klímatudatos felújítása, erről lapunk is beszámolt: a Nagy Lajos király útja 16. szám alatti épület késő barokk stílusban épült 1758-ban, 1977-től működik itt könyvtár. A beruházás várhatóan augusztus elejére készül el, a könyvtár addig a Bagolyvár épületében kapott helyet.

Kandeláberek, utcabútorok

Az új, most kialakítandó térről azt tudhatjuk a városháza közleménye alapján, hogy – akárcsak a Szinva terasz a belvárosban – lépcsőzetes süllyesztést kap a Szinva patak medre felé.

A téren újonnan kialakított sétányok mentén kandeláberek, utcabútorok kapnak helyet, ezenfelül egy szökőkút kialakítása is szerepel a tervekben. A terület átalakításával párhuzamosan felújítják a tér melletti hidat is.

A Nagy Lajos király útját forgalomcsillapított övezetté alakítják át. A Vár utcában pedig egy kávézót hoznak létre.

II. János Pál tér

A tér fejlesztésének terveiről három évvel ezelőtt esett szó először. Akkor füvesítették a „kis szilvamagként” elhíresült területet (az Árpád u. – Nagy Lajos király útja – Névtelen utca által határolt tömb és környezete), amely akkor keletkezett, amikor a villamosvonalat a Zöld nyíl projekt részeként meghosszabbították Felső-Majláth felé. Az új villamosvonal nem fért volna el a házaktól, így néhányat kisajátítottak, el kellett bontani. Ezt a területet kellett valamiképpen rendezni, a tér a II. János Pál tér nevet kapta. Már csak azért is, mert itt állítják majd fel a szentté avatott pápa szobrát. (Ez nem nagyon tetszett a helyi civileknek, aláírást is gyűjtöttek és petíciót nyújtottak be a városvezetéshez közel két évvel ezelőtt, szerintük a városrészhez jobban illene inkább Nagy Lajos király szobra. Felvetésüket és kérésüket nem tartotta a város indokoltnak, elutasították.)

100 százalékos támogatású

A „Diósgyőr városközpont integrált rehabilitációja” projekt Miskolc Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megfelelően valósul meg, olvasható a miskolci önkormányzat közleményében.

Hozzájárul a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program gazdaságfejlesztési, illetve a lakosság megtartását szem előtt tartó céljaihoz, fogalmaznak.

A projekt 100 százalékos támogatással, az Európai Unió és a Magyar Állam hozzájárulásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. A támogatás összege közel egymilliárd, azaz bruttó 940 000 000 forint.

