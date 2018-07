Színjátszókör alakult és lesz egy tavi színpad is: összefogtak a Mályi-tóért

Általános és középiskolások dráma- és improvizációs játékával alakult meg a közelmúltban a Mályi Színjátszó Kör. A fiatalok első szárnypróbálgatásait az Egy MASZK drámaműhely tagjai, Madarász Kata és Katona Gábor koordinálták. A miskolci egyetem amatőr színjátszókörének tagjai érdeklődésünkre elmondták, korábban a Térerő Közösségi alapítvány élőadásos licitjén nyertek el egy nagyobb összeget, ennek segítségével dolgoztak ki egy egészen sokszínű programtervet.

– Ennek része a fórumszínház, valamint a drámajátékok, melynek keretén belül általános és középiskolás diákokkal tudunk foglalkozni önismereti, szituációs játékok, valamint készség- és képességfejlesztő játékok révén – mondta Katona Gábor.

Többféle foglalkozással

Madarász Kata hozzáfűzte, a Mályi szervezésében megvalósult programon is azt tapasztalták, hogy az ilyenfajta foglalkozásokra nagy szüksége van a fiataloknak. Kiemelte, mivel korábban főként középiskolások vettek részt drámajátékaikon, kihívás volt számukra, hogy most a fiatalabb iskolás korosztály részére is olyan feladatokat kellett találni, melyek lekötik őket.

– Az általános iskolások számára tükrözős játékokkal készültünk, melyek során előbb párba állítottuk őket, majd egyiküknek el kellett kezdenie egy mozdulatsort, melyet a másik leutánzott. Ezután a szerepeket megcserélték, és az volt a cél, hogy olyannyira szinkronba kerüljenek, hogy a végén már nem is tudják ki az irányító, egyszerűen ha észlelik, hogy mozdul egyikük, akkor a másik követi – részletezte Kata.

A gimnazistákkal – folytatta Gábor – olyan problémákat érintettek, melyek a való életben is mindennaposak a tinédzserek között.

– Ilyen volt a kirekesztés vagy a megbélyegzés, melyeket szituációs játékokon „játszottunk el”. A végén pedig egy beszélgetésen összegeztük az átélteket, hogy milyen volt kirekesztőnek, vagy éppen kirekesztettnek lenni, és hogy mekkora probléma ez a mai világban. A tapasztalatunk az, hogy egy-egy ilyen játék sokat segíthet az adott közösség tagjai közt jelenlévő problémák megoldásában – mondta az ifjú színjátszó.

Az Egy MASZK drámaműhely tagjait és munkásságukat még egy korábbi adventi rendezvényen ismerte meg Viszokai István, Mályi polgármestere, akinek régi álma volt a Mályi-tó körüli közösségi élet újjáélesztése. Ezekben az álmokban pedig tavi színpad és helyi amatőr színjátszókör szerepelt.

Tavi színpad is épülne

– Nem minden település rendelkezik egy ilyen szép környezetben lévő tóval. Mi viszont igen. Sokan emlékezhetnek még arra, hogy a nyolcvanas években, meg a kilencvenes évek elején milyen élet volt itt. Szerettük volna újra életre kelteni azt a pezsgést, életérzést, amit egy tóparti környezet nyújthat. Törekvésünket az itt működő cégek és civil szervezetek is támogatják. Most jött el a pillanat, hogy ennek érdekében nagyobb lépést tegyünk. Ugyanis komolyabb összeget nyertünk el egy TOP-os pályázaton a meglévő strandunk bővítésére. A beruházás részét képezi egy nagy alapterületű stég is, ami alkalmas helyszín lehet, nyári, ­könnyed, szórakoztató színjátékok előadására a strandszezonban – mesél a tervekről a település első embere. Megtudjuk, többek között a vízi színpad biztosítaná az egyik helyszínt a Mályi Színjátszó Kör számára a fellépésekhez.

Az alakuló gyűlés foglalkozásai voltak az első lépések a kitűzött cél eléréséhez.

Viszokai István elmondása szerint a jövőben a helyi általános iskola tantervébe is beépülhet majd a drámapedagógia – erről a következő hónapokban fog tárgyalni az intézménnyel, a drámaműhellyel és a tóparton egyébként üdülővel rendelkező Miskolci Nemzeti Színházzal.

– Biztos vagyok benne, hogy a teátrum vezetése is nyitott lesz a kezdeményezés felé, és olyan együttműködés jön létre, amelynek minden fél számára pozitív hozadéka lesz.

Tajthy Ákos

