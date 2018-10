Színei tették nemessé

Hétvégén színpompás madaraikkal és egzotikus hüllőikkel mutatkoztak be a díszmadár- és hüllőkiállításon a Herman Ottó Természetvédők és Díszmadártenyésztők B.-A.-Z. Megyei Egyesületének tagjai a Vörösmarty Művelődési Házban. Köztük Kozák Tibor, aki a kisebb papagájfajok után tizenhat éve a jákó-, az amazon-, és a nemespapagáj tenyésztésénél horgonyzott le, amelyek különleges díszei lehetnek egy családi háznak. Szépsége miatt a nemespapagáj népszerű az állattartók körében, tartásához néhány tanácsot adott az olvasóknak a tenyésztő.

Nagy röpdében szabadok

– A madárvilágban ritkaságszámba megy, hogy a tojó szebb, mint a hím, piros testtel, kék szárnyakkal, de a nemespapagájnál így alakult. Ugyanezek a színek a hímben is megtalálhatók, de csak akkor válnak feltűnővé, hogyha repül, mert a tolla nagy része zöld. A jelentős különbségek miatt először két fajnak hitték az Új-Guineából származó madarakat a kutatók.

Hazájában 500-600 méter magasra is fölszáll a nemespapagáj, a Magyarországon tenyésztett példányok a mínusz 15-20 fokot is kibírják. Mivel az állat szereti a nagy teret, a mozgást és a szabadságot, ezért kevésbé lehet kézhez szoktatni, mint a jákó-, vagy az amazon-papagájt. Viszonylag nagy, 5 méter hosszú, 2 méter széles és 4 méter magas röpdékre van szüksége, vagy előre gyártott szobai nagy röpdére – mutatta be Kozák Tibor.

Szeretik a változatosságot

– Ülőrudat mindenképpen kell nekik betenni, de a műanyag és kemény fából gyártott állókákon megsérül a madár érzékeny lába. Ha puhább gyümölcsfából, vagy fűzfából készített rudat használok, azt egy hónap alatt szétcincálja, de nem lesz tőle semmi baja. A játékokat is viszonylag gyakran érdemes cserélni, hogy ne váljon unalmassá.

Nagyon figyelni kell rá, hogy olyan játékot szerezzünk be, ami nem tud rátekeredni a papagáj nyakára. Ahogy minden nagyobb madár, a nemespapagáj különösképpen igényli, hogy napi szinten foglalkozzon vele a gazdája, akár beszéljen hozzá, mert kiválóan utánozza az emberi hangot. Ha magányossá válik, akkor elkezdi tépkedni a tollait, amiről aztán nagyon nehéz leszoktatni. Testi egészségéhez a száraz magokból álló eleség mellett a hetente adott lágyeleség is hozzátartozik, ami gyümölcsökből áll, a vizébe pedig napi szinten kalcium és vitamin tartalmú port kell keverni – hangsúlyozta a tenyésztő.

Költéskor ne zavarjuk

– A madarak társaságát más papagájokkal csak akkor lehetséges megoldani, ha már fióka korukban összeszoktatták őket. Saját fajtársaikkal 2-3 éves, ivarérett korukra, már nem ajánlott az együtt tartás. A költési időszakban nagyon megváltozik a hím viselkedése, agresszívvé válik, mert védelmezi a kicsiket, és még a gazdáját sem engedi oda az odúhoz. Ilyenkor az etetést is bőrkesztyűben szoktam végezni, mert már előfordult, hogy elkapta az ujjamat. A hatalmas csőrével óriásit tud csípni, ezért kisgyermekes családoknak nem javaslom a tartását. Nyugalmi időszakban azonban, ha eleget foglalkoznak vele, szeretetreméltóvá válik a madár. Megfelelő tartás mellett egész életében, 50-80 évig hű társa gazdájának – magyarázta.

Detzky Anna

VISSZA A KEZDŐOLDALRA