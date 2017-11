Szimbiózis-állásbörze Miskolcon: „óriási az elmozdulás”

– Olyan cégek, munkáltatók vannak itt, akik nyitottak arra, hogy fogyatékos, megváltozott munkaképességű embereket alkalmazzanak, ugyanakkor nagyon sok az érdeklődő is – nyilatkozta a Batyu-Téka Étteremben kedden Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány elnöke annak kapcsán, hogy a Szimbiózis Alapítvány állásbörzét szervezett speciális igényű, fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű munkakeresőknek. – Az elmúlt egy évben a fogyatékos, megváltozott munkaképességű ember felértékelődött munkaerőpiaci szempontból. Azt látjuk, hogy ők fontos munkaerőpiaci tartalékok, hiszen egyre többen keresnek betanított jellegű munkákat is, de akár az egyetemről is jönnek ki nagyon sokan. Olyanok, akik nyelveket beszélnek, számítógépet használnak. Fontos az ő elhelyezkedésük is.

Főleg csomagolói, targoncás, illetve karbantartói munkakört tudunk ajánlani.” Hesp Mónika

Jakubinyi László hozzátette: számára meglepő, hogy nem a minimálbért, hanem egy adott munkakörhöz a piaci munkabért kínálják a munkáltatók. Ez szerinte óriási elmozdulás az elmúlt évekhez képest.

Hesp Mónika, a Human Existence Kft. képviseletében vett részt az eseményen. A cég miskolci munkaerő-kölcsönzéssel és -közvetítéssel foglalkozik.

– Minden olyan – akár megváltozott munkaképességű – munkavállalót várunk, akik úgy gondolják, hogy 8 órás, könnyű fizikai munkaviszonyban meg tudják állni a helyüket. Főleg csomagolói, targoncás, illetve karbantartói munkakört tudunk ajánlani Miskolcon – tudtuk meg tőle.

ÉM-JLI

