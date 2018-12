Szilveszterre készülő miskolci árusok

A karácsonyi étkek, díszítések és ajándékok helyét átvették a szilveszteri szörnymaszkok, nyuszifülek, parókák és világító diódák.

„A kislányom hároméves és az unikornis a kedvenc mesefigurája. Éppen a kutyusomat, Bubyt hoztam fodrászhoz és a parkolóba sétáltam vissza a kutyakozmetikától. Véletlenül megláttam, hogy árulnak unikornisos parókát, aminek nagyon örülök, mert veszek a lányomnak egyet. A szilvesztert otthon töltjük majd, a család és a barátok jönnek hozzánk” – mondta lelkesen Sollerné Katalin.

Cipőt, csizmát féláron

„Remélem, hogy az idei év erősebb lesz, mint a múlt tíz év volt. Talán most az enyhébb idő is kedvez a vásárlási láznak, de ezt nem tudjuk előre kiszámítani, mint, ahogy azt sem, hogy melyik termékünk lesz kelendő, ezért széles kínálattal készültünk és valószínűleg még a szilvesztert is az utcán fogjuk tölteni” – tette hozzá Stumpf Emil.

A Villanyrendőr felé haladva már csak a kiürült bazársor várt bennünket, viszont annál több a leárazás a boltokban.

Húsz, harminc, negyven százalékos akcióink vannak a cipőkre, illetve csizmákra és a kiegészítőkre, sálakra, sapkákra akár ötven százalékos is. Két ünnep között leginkább azokra a vásárlóinkra számítunk, akik karácsonyra pénzt kaptak és szeretnék valami hasznos dologra költeni, vagy cserélni jöttek – osztotta meg Bartekné Zsóka boltvezető.

Amikor az egyik nagyobb könyváruházba tértünk be, éppen cserélni hoztak egy ifjúsági regényt.

– Nálunk folyamatos leárazások vannak egész évben. Viszont most karácsony után szeretnénk még jobban kedvezni a vásárlóinknak, ezért komoly kedvezményekkel és húsztól, hetven százalékos akciókkal várjuk őket. Természetesen ilyenkor is a sláger könyvek dominálnak, a szakácskönyvek és néhány mindig keresett szerző. Abszolút rugalmasak vagyunk, ha valaki nálunk vásárolt, blokkal, szó nélkül cseréljük a terméket – fejtette ki Kondás Vilmos, egy ismert könyváruházlánc tulajdonosa.

ÉM-DA

VISSZA A KEZDŐOLDALRA