Szilveszterre a meleg ital és a mozgás ajánlott – mondja a borsodi dj

De találkozhattunk vele a CineFest Filmfesztiválon, vagy a Kocsonyafarsangon is.

A meleg kabáton, sapkán és a finom pálinkán kívül a mozgást ajánlom!” Bordás Gábor

Hatodik éve

– Minden évben, immár hatodik éve én csinálom a városi szilveszteri rendezvényeknek a záróakkordját, a videodiscókat – mondta lapunknak Bordás Gábor, azaz dj Bordee. – Mindig koncertek vannak, ami jó, hogy van, mert az emberek tudnak bulizni. Az utcán való bulizásnak korábban nagyobb hagyományai voltak, majd egy időben ellaposodott, most, hogy vannak programok és érdemes kimozdulni, ismét beindult ez a fajta szórakozási forma. Ez egyébként mindenütt működik a világban.

Gábor emlékei szerint az időjárás mindig változó volt: előfordult példásul az is, hogy plusz fokok voltak, és nem volt hideg, ami azt eredményezte, hogy nagyon sokan voltak a miskolci szilveszteren.

– Éjjel 2-kor ennek általában vége kell, hogy legyen. Ez szabály – fogalmazott a dj. – Volt, hogy egy enyhébb január elsején több százan, ezren is ott álltak, akik buliztak volna reggelig. Mondtuk, hogy vannak még helyek a városban, de ennek most sajnos vége. Volt fordítva is, és a tavalyi például nagyon emlékezetes volt ebből a szempontból, hiszen -12 Celsius-fok volt. Ez egy dolog, viszont a fűtés nem volt az igazi a színpadon. Kemény helyzet volt, mert délután 6-tól éjjel 2-ig voltunk színpadon. A zenészeknek ilyenkor bizony rettenetes kihívás gitározni, billentyűzni és énekelni. Ez egy nagyon nagy kihívás ilyenkor.

Ráadásul Gábor volt tavaly a rendezvényen a műsorvezető is, és arról beszélt, hogy folyamatos nyelvgyakorlatokat kellett csinálni, annyira elfagyott a szája. – A meleg kabáton, sapkán és a finom pálinkán kívül a mozgást ajánlom! – jelentette ki Bordás Gábor. – A mozgás felüdít. De, ha tehetik a bulizók, a hidegben menjenek be melegedni valahová: ha nem zárt körű buli van a közelben egy vendéglátóipari helyen, akkor egy forró italt fogyasszanak el ott.

Szerencséje volt

A miskolci születésű humoristának, Aranyosi Péternek eddig szerencséje volt, hiszen egyszer kellett fellépnie és beszélnie hidegben. A Dumaszínház művésze azt mondta: inkább keveset és nem mindent egyszerre, és legyen mindig segítség. „Régen ez működött!”

– Egy cég kitalálta, hogy lépjünk fel Hadházi László kollégámmal reggel 9-kor egy disznóvágáson, egy Veszprém melletti erdőben – mondta lapunknak érdeklődésünkre. – A sajátos vállalati partin hideg volt, így a munkatársak egy része annyira készen volt az előadásra, hogy elő sem jött, aki pedig ott volt, az éppen hogy ülni tudott – nyilván a sok hurkatöltéstől. Az egészben az volt a legjobb, hogy mire délre hazaértünk Lacival, olyan volt, minta eltelt volna egy nap úgy, hogy mi nem is ittunk.

– ÉM-JLI –

Kihűlésveszély

A mentők az egyéb figyelmeztetések mellett felhívják a figyelmet arra is, hogy a közhiedelemmel ellentétben a nagy mennyiségű alkoholos ital fogyasztása hideg időben különösen veszélyes lehet, mivel az alkohol megbéníthatja a szervezet hőszabályozását, ami gyors kihűléshez vezethet.

Szilveszter a megyében

Miskolcon, Szent István tér

19.00: videó discó

20.30: Bohemian Betyars

22.30: Kowalsky Meg a Vega

0.00: Himnusz, majd utcabál

Ózd, városközpont parkoló

22.00: retró buli (Dj Dany – L. Lone)

0.00: Janiczak Dávid polgármester köszöntője, majd tűzijáték.

Putnok, Bányász Művelődési Ház

20.00: szilveszteri batyus bál. A hangulatról az Unikum együttes gondoskodik, lesz pezsgőbontás, tombola.

Sátoraljaújhely, rendezvénytér

23.00: Dj Godó. Köszöntőt mond Szamosvölgyi Péter polgármester, majd tűzijáték után Mc Hawer és a Tekknő szórakoztat.

Tokaj, Kossuth tér

23.00: Zene a város főterén, éjfélkor köszöntőt mond Posta György polgármester, majd tűzijáték szórakoztatja a kilátogatókat.

Szerencs

Szilveszteri retro partyra várják a szórakozni vágyókat a szerencsi Rákóczi-vár színháztermébe. Meglepetés­tombolával, pezsgővel, virslivel. A zenéről Dj Tibusz gondoskodik.

Tiszaújváros

A szilveszteri bált a Tiszaszederkényi Művelődési Házban tartják.

Borsod-Abaúj-Zemplén – A program szerves része a zene, a tűzijáték és az utcabál.

