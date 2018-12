Szilveszter előtti vidám készülődés Tiszaújvárosban

Ünnepi harangszóval kezdődött Tiszaújvárosban az utolsó adventi gyertyagyújtás ceremóniája, amelyen az önkormányzat tagjai kiemelték a karácsony szerepének igazi jelentőségét. Egészen december 2-ától érdekes karácsonyváró programokkal kedveskedtek a helybelieknek a szervezők. Említhetjük példaként a közös szabadtéri mikulásvárást, a könyvtárban készített adventi koszorúkat vagy a mikulásfutást. Azonban az utolsó adventi gyertya mindenkit várakozással töltött el, hiszen a karácsony, a szeretet ünnepének az eljöttét jelenti.

A gyerekek miatt mi né­gyesben otthon töltjük a szil­vesztert.” Ildikó

Jön a szilveszter

A programsorozat nem ér véget, hiszen mindenki a szilveszterre készül. Ki így, ki úgy. Kíváncsiak voltunk, hogyan vagy éppen kivel töltik az új év első pillanatait, így próbáltunk minden korosztályból megszólítani valakit, aki mesél a szilveszteri terveiről.

„A gyerekek miatt mi négyesben, otthon töltjük a szilvesztert” – mondta mosolyogva Ildikó. „Főzök valami finomat, társasozunk vagy játszunk valamit a lányokkal, ami a kedvükre való, hiszen nem csak a karácsonyt, de az új évet is szeretnénk emlékezetesen kezdeni. Ezáltal a tűzijáték sem maradhat el, számunkra a szilveszter részét képezi.”

Óvatosan a tűzijátékkal

Valószínűleg mindig vita tárgyát fogja képezni a tűzijáték az emberek körében. Ha valaki mégis úgy döntene, hogy mellette voksol, fontos, hogy betartsuk a szabályokat, a saját és mások testi épsége érdekében. Sok házi kedvencet tartó valósággal sztrájkol a nagy hangzavarral járó „fénycsodák” ellen. Erzsébet is felesleges pénzkidobásnak gondolja, ami ráadásul veszélyes is. „Úgy gondolom, enélkül is lehet ünnepelni” – mondta.

Bármennyire is hihetetlen, a turisztika is virágkorát éli a december végi ünnepekkor. Eszter és párja, hogy megspórolják a folyamatos sütés-főzést, rohanást, bevásárlóközpontban való várakozást és az ezzel járó fáradtságot, már nyáron lefoglalták a számukra legmegfelelőbb ajánlattal bíró hotelt.

Mindenki másképp ünnepli nem csak a karácsonyt, de a szilvesztert is. Van, aki hatalmas bulit csap ezzel emlékezetessé téve az új év kezdetét és van, aki az otthon melegében a családja körében koccint éjfélkor.

