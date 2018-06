Szikszói tanuszoda: az igazi ezerarcú komplexum

A szikszói tanuszoda régen túllépett eredeti kötelezettségeinek körén. Túl azon, hogy a térség csemetéi itt részesülnek ingyenes úszásoktatásban illetve a mozogni és sportolni vágyó felnőttek is itt csobbannak rendszeresen Szikszónak ez a színfoltja jóval több feladatkört lát el, mint egy átlagos sportlétesítmény.

Természetes tisztító módszer

„Nem elégszünk meg azzal, hogy csak épphogy annyira használjuk ki ezt az ezerarcú komplexumot, ami a minimum elvárást lefedi. Nem akarunk pusztán tanuszoda lenni, hanem igyekszünk széles skálán igényes, népszerű programokkal szórakoztatni látogatóinkat és az egészségprogramokat is kiemelten kezeljük, igen népszerű szauna és wellness szolgáltatások állnak a repertoárunkban. Itt nincs klórral fertőtlenítve a víz, nincs kellemetlen fojtó szag, nem szárad ki a vendégek bőre fürdőzés után, mivel a helyi telephellyel rendelkező vállalat biomódszerével tartják rendben uszodánkat. Egyébként ugyanezt a technológiát alkalmazták a tavalyi, vizes világbajnokságon a fővárosi medencék tisztítása során is” – magyarázta a létesítmény vezetője, Gál Péter, aki különböző kulturális programok szervezésével is igyekszik pezsgő találkozási ponttá tenni az uszodát és környezetét.

Számos városi és magánrendezvénynek is otthont szokott adni ez a terület, mindig itt tartják a gyermeknapot, úszótáborokat, honvédségi toborzót, koncerteket, kerti partikat, sportversenyeket és még hosszan sorolhatnánk, mi mindent szokás itt rendezni.

„A plázs önmagában kuriózum, hiszen a térségben élők, megkapják azt az illúziót is, mintha homokos tengerparton üdülnének, hiszen sok olyan család él itt, amelyeknek tagjai sosem láttak élőben tengert, mert nem engedhetik meg maguknak, hogy külföldre járjanak nyaralni. A városon belül imitált tengerpartok ötlete egyébként Párizsból ered és több európai település, köztük szikszó is kialakította a maga kis tengerpartját…”

Pihenés pálmafák alatt

„Ha eljön hozzánk egy család, a szülők nyugodtan szaunázhatnak, úszhatnak, napozhatnak vagy pihenhetnek éppen a plázsunk pálmafái alatt is, míg gyermekeik pingpongoznak vagy a trambulinnál ugrándoznak. De akadnak olyan nagy cégek is, akik minket választanak a saját nagyrendezvényeik helyszínéül és az is gyakori, hogy nagyobb társaságok érkeznek erre a szépen füvesített, homokosított, virágokkal díszített ízléses és igényes helyre, hogy itt készítsenek gulyást vagy süssenek szalonnát és kerti parti keretein belül töltődjenek fel nálunk” – emelte ki Gál Péter.

Beindult a szezon

Az intézmény vezetőjétől azt is megtudtuk, hogy pályázati forrásokból a közelmúltban számtalan felújítási munkálatot végeztek a komplexumon, többek között kicserélték a nyílászárókat, korszerű szigeteléssel látták el az épületet. Most pedig beindult a szezon, üzemel a szauna, a medence, emellett kulturális és wellness programok sorával, ­homokos „tengerparttal” várják a felüdülésre vágyó vendégeket.

– Juhári Andrea –

