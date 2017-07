SZIKSZI-s kirándulás Székelyföldön

Ennek köszönhetően a SZIKSZI 36 diákjának és 4 tanárának lehetősége nyílt Erdély és székelykeresztúri testvériskolájuk, a Zeyk Domokos Technológiai Líceum meglátogatására.

A líceum már többször is fogadott SZIKSZI-s diákokat. Az erdélyi csoport 22 tanulója és 3 tanára várta az ózdiakat, velük a későbbiekben többször is közös foglalkozásokon, programokon vettek részt.

Utazásuk során több fontos erdélyi településsel és nevezetességgel is megismerkedtek, ilyen volt Kolozsvár, a Székely főváros, ahol meglátogatták többek között Mátyás király szülőházát és a Házsongárdi temetőt. Ezután Tordán álltak meg, ahol egykor Erdély egyik legnagyobb sóbányája működött. Meglátogatták Székelykeresztúr legfontosabb helyi nevezetességeit: a Molnár Ferenc Helytörténeti Múzeumot ahol több ismeretet szereztek a városról és a Gyárfás kúriát, Petőfi Sándor utolsó ismert tartózkodási helyét. Az erdélyiek magyarságtudata erősebb, mint azt gondolták és büszkébbek arra, hogy magyarok, mint a határokon belül élő társaik. Itt igazán büszke lehet az ember arra, hogy magyar és ez okozza azt, hogy annyira „otthon” éreztük magunkat és mindenkinek nyilvánvaló volt, hogy sokat lehetne tanulni ebből a mentalitásból és hozzáállásból, amiről a székelyek folyamatosan tanúbizonyságot tesznek. Következő napok során több alkalommal is líceumban, a helyi tanulókkal együtt vettek részt közös programokon. Elkészítették Székelykeresztúr SWOT analízisét és részt vettek a Zeykes diákok Nagykorúsítási ünnepségén is.

A SZIKSZI-s kirándulás Székelyföld további részeire vitte a csoportot. Céljaik közé tartozott Szeljkefürdő, ahol Orbán Balázs, a legnagyobb székely sírja található, Farkaslaka, ahol a híres székely író, Tamási Áron életével ismerkedtek meg jobban, Korond, ahol a fazekasságról szerezhettünk több információt. A székely kultúra megismerését követően Erdély egyik legszebb természeti jelenségéhez, a Gyilkos-tóhoz látogattak. Hosszú sétát tettek a Békás-patak folyását követve. Meglátogatták Székelyudvarhely városát is.

Nehéz volt búcsút venni vendéglátóktól, de örömmel töltötte el az ózdi csoportot, hogy néhány hét múlva lehetőségünk nyílik viszonozni a szíveslátást.Hazafelé vezető utukat megszakította és méltón zárta Segesvár és a csata emlékhelyének maglátogatása.

A kirándulást mindenki élvezetesnek és eseménydúsnak találta, és remélhetőleg a SZIKSZI diákjainak a jövőben is lesz lehetőségük hasonló pályázatokra jelentkezni.

ÉM-ME

