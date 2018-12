Szijjártó Péter: Párizs és Berlin számíthat Budapestre a Nyugat-Balkán fegyvermentesítésében

A konferencián a házigazda francia és német külügyminiszteren kívül európai uniós ország részéről csak a Magyarországot képviselő Szijjártó Péter vett részt, valamint a nyugat-balkáni országokat képviselő miniszterek.

Magyarország a Nyugat-Balkán közvetlen szomszédja lévén nagyon jól tudja, mi a különbség a térségben a stabilitás és a bizonytalanság között. És azt is tudja, mekkora jelentősége van annak, hogy a nyugat-balkáni országok gátat tudnak szabni a veszélyes áramlatoknak, fejleményeknek, és lényegében védelmi vonalat alkotnak az Európai Unió számára – tette hozzá a magyar miniszter.

“A terrorfenyegetettség soha nem volt olyan nagy Európában, mint most, és nekünk alkalmazkodnunk kell ehhez a kihíváshoz, arra kell koncentrálnunk, hogy visszaadjuk az európai emberek biztonságérzetét. Napirenden kell tartanunk a Nyugat-Balkán biztonságát és stabilitását, hiszen ez erős befolyással van egész Európa biztonságára” – mondta.

“Meggyőződésünk, hogy a Nyugat-Balkán biztonságának és stabilitásának fenntartására hosszú távon a legjobb eszköz az itt képviselt országok euroatlanti integrációjának felgyorsítása. Éppen ezért üdvözöljük, hogy Macedónia már nagyon közel van ahhoz, hogy felvegyék a NATO-ba. Ezenkívül sürgetjük az Európai Uniót, hogy már jövő nyáron kezdje el a csatlakozási tárgyalásokat Macedóniával és Albániával. Örömmel értesültünk arról, hogy Bosznia-Hercegovina hamarosan benyújtja első éves nemzeti programját a NATO tagsági akcióterve keretében. A magyar kormány nevében gratulálok Szerbiának és Montenegrónak ahhoz, hogy tegnap új fejezeteket nyitottak meg az uniós csatlakozási tárgyalásokon, és ezzel közelebb kerültek gyors felvételükhöz” – tette hozzá.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy Magyarország továbbra is megad minden politikai és gyakorlati segítséget a nyugat-balkáni országoknak a fegyvercsempészet elleni küzdelemben és a biztonság fenntartásában. Magyarország 160 katonát állomásoztat Boszniában az EU békefenntartó művelete keretében, Koszovóban pedig 392-t (a NATO-vezetésű KFOR zászlaja alatt). Ez utóbbi erő létszámát 60-nal növelik, és Magyarország pályázik a kontingens parancsnokságára. Minden olyan ország kormányánál, amelynek képviselője jelen van a párizsi konferencián, Magyarországnak van delegált EU-csatlakozási szakértője. A magyar kormány támogatja a nyugat-balkáni országok határvédelmi intézkedéseit.

Magyarország határőröket küldött segítségként Macedónia déli határára, de segít Szerbiának is a határvédelemben, nem csak az illegális bevándorlás feltartóztatása érdekében, hanem a kézifegyverek csempészete ellen is. Szijjártó Péter biztosította a konferencia résztvevőit afelől, hogy Magyarország továbbra is fenntartja koordinációs szerepét az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezeten belül, például támogat egy montenegrói fegyvermentesítési programot, egy szerbiai programot a felhalmozott hagyományos lőszerek kezelésére, valamint egy macedóniai programot a kézifegyverek és lőszerek elterjedése kockázatának csökkentésére.

-MTI-

