Sziget – Harminc új fellépőt hoztak nyilvánosságra

Először érkezik Magyarországra az amerikai rapper Post Malone, aki a minapi Grammy-díjátadón a Red Hot Chili Peppersszel együttműködve lépett színpadra.

Szintén a Szigetre tart a skót Franz Ferdinand, amely hat év után tér vissza a fesztiválra. A legfontosabb brit zenei díjakkal elismert, Alex Kapranos által vezetett glasgow-i csapat lendületes, egyedi stílusú rockzenéje eddig öt stúdióalbumon volt hallható, közülük a legutóbbi a tavaly megjelent Always Ascending volt, miközben a Franz Ferdinand 2015-ben FFS néven a Sparksszal közös anyagot is kiadott.

A 30 éves angol James Blake januárban megjelent legújabb lemezével, az Assume Formmal jön a Szigetre. Először ad koncertet Magyarországon a svéd Tove Lo (Ebba Tove Elsa Nilsson), napjaink egyik legnépszerűbb popénekesnője, a fellépők között lesz az R’n’B, a house, az electropop elemekből táplálkozó Years&Years, a francia énekes-dalszerző, Jain, az ausztrál énekes-szerző,

multiinstrumentalista Xavier Rudd, a brit indie rock formáció, az Razorlight. Szintén fellép a Son Lux, a Close című live show-jával érkező Richie Hawtin, az amerikai pszichedelikus/experimental csapat, a Yeasayer, az osztrák Wanda zenei társulat, a tavalyi koncertjét pótló Yellow Days.

A fellépők között lesz még a svéd énekes-dalszerző, Tove Styrke, Masego, a trappes alapot, soulos énekkel vegyítő manchesteri IAMDDB, a Protoje & The Indiggnation jamaicai projekt, a clevelandi, blues-rockot játszó Welshly Arms, a brit zenész/dalszerző/producer Elderbrook, a szintipop/indie rock előadó, Roosevelt, a holland dj páros, a W&W, az izraeli psytrance dj-duó, a Vini Vici, Dj Carnage, a brit dj, Sigala, Hucci, a norvég énekesnő, Anna of The North, a francia zenész-dalszerző, Fakear, valamint a Valeras.

A szervezők már korábban bejelentették mások mellett Ed Sheeran, a Foo Fighters, a Florence + The Machine és a Twenty One Pilots koncertjét az idei Szigeten.

-MTI-

