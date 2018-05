Szezonzárás értékeléssel: magasabbra jutottak Miskolcon

Elsősorban nem színházat, hanem közösséget szeretnénk építeni – így foglalta össze a teátrum életét meghatározó döntésekben részes művészeti tanáccsal közös, évadokon átívelő törekvését a Miskolci Nemzeti Színház igazgatója, Béres Attila.

Fővárosi kritikusok is megírták

A direktor a keddi évadzárón hozta ezt szóba, hogy azután azt is hallhassák a nagyszínház nézőterén egybegyűlt kollégái, a vendégek és a sajtómunkások, hogy szerinte rendkívül jó közösség a társulat, amelybe beleérti a művészeti intézmény valamennyi dolgozóját.

Béres Attila azt a félelmét is szóba hozta, amelyet a most záruló évad kezdetén még táplált magában: lehetséges-e felülmúlni a korábbi színházi szezont, amely olyan elismerést hozott a Miskolci Nemzeti Színháznak, mint a színházi kritikus céh díját: ők a legjobb előadásnak járó elismerést a miskolci Kivilágos kivirradtignak ítélték – amelyet Móricz Zsigmond művéből Rusznyák Gábor rendezett. A direktor szerint igen: a 2017-2018-as évadban még magasabbra jutottak az őket már korábban is magasra repítő hullám hátán. Hogy mind a közösség építésében, mind a művészeti munkában jó úton járnak, erre vonatkozó megerősítésként szolgált az a két bejátszás, amelyben fővárosi kritikusok aktuális miskolci előadásairól írott méltató sorait emelték ki.

A miskolci előadások ebben az évadban is sokfelé eljutottak, így például A kaukázusi krétakör Szőcs Artur rendezte változata ott lesz a napokban kezdődő Pécsi Országos Színházi találkozón – hangzott el az erre vonatkozó felsorolásban (egy évvel korábban a Kivilágos kivirradtig volt a versenyprogram része).

Érdeklődő közönség

Idézzük még a szezonra vonatkozó, elhangzott tények közül, hogy 15 bemutató volt, 440 előadást játszottak – kevesebbet, mint az előző évadban, mert az komolyabb terhet jelentett a társulat számára –, de így is több néző látta ezeket a produkciókat. Várhatóan meghaladja majd a tavalyi 139 ezres nézőszámot a színház. A közönség érdeklődésére jellemző adatként vetette össze Béres Attila az előző májusi bérlethirdetést követő bérleteladási adataikat az idei májusival: most 1300-al több bérletet váltottak.

Megszólaltak a művészeti tanács tagjai is az évadzárón: Szabó Máté művészeti vezető például autós hasonlattal indokolta, miért beszélt kevesebbet ebben az évadban, mint korábban, amikor még úgy érezte: muszáj megtolnia a rásegítést igénylő járművet. De furán nézne ki, ha valaki az autópályán tempósan haladó autókat próbálná megtolni – mondta.

Díjazottak, örökös tagok

Az Észak-Magyarország színházat szerető olvasói, majd második körben a lapunk által felkért zsűri döntése alapján Az évad színésze közönségdíjunkat Görög László kapta.

Az évad előadása a Kabaré lett. Az évadzárón a díjakat Uri Mariann megbízott főszerkesztő adta át – a Kabarénak járó elismerést a rendező Mohácsi János távollétében a Konferansziét alakító Harsányi Attila vette át.

A társulat tagjainak szavazatai alapján az évad színésze Rózsa Krisztián lett.

Béres Attila igazgató bejelentette: néhány év kihagyás után újra lettek örökös tagjai a Miskolci Nemzeti Színház társulatának. Máhr Ágnes és Szegedi Dezső színművészt, és Koncz Boglárka művészeti főtitkárt illeti meg mostantól ez a cím.

